Las luces se prendieron en el escenario y en la pantalla apareció una animación de la cantante barranquillera, con sus característicos rulos dorados y sus labios voluminosos. Mientras que el público peruano esperaba ansioso que apareciera en escena, la verdadera Shakira caminaba entre el público en un entrada tan gloriosa como sorpresiva. Luciendo un conjunto metalizado y con un séquito detrás de ella, la cantante protagonizó un regreso triunfal al Perú, tras catorce años de ausencia.

Luego un domingo desesperanzador para todos aquellos que perdieron la oportunidad de verla en vivo, Shakira se aseguró de dar un show de primera para aquellos afortunados. Tras iniciar con su nuevo tema “La fuerte”, la cantante desplegó su repertorio -entre canciones de los noventa y nuevos lanzamientos- en un concierto que duró dos horas sin pausas. Un tiempo suficiente para admirar su maestría en el plano artístico. Pero no solo su baile, canto y performance conquistaron al público que coreó y bailó sus canciones de inicio a fin; también lo hicieron sus looks que han acaparado titulares y publicaciones en las redes sociales.

Para esta gira, “La Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la colombiana luce 13 vestuarios estratégicamente seleccionados que funcionan como una extensión del show. Suman al performance, coreografía y crean el lienzo ideal para que su cuerpo se mueva en todo su esplendor. La cantante trabajó junto a su estilista Nicolas Bru para crear el estilismo completo del show. Desde casas icónicas de moda como Versace hasta nombres emergentes, indagamos en los inolvidables looks que usó Shakira en su concierto en Perú.

Tres looks de Versace

La cantante barranquillera seleccionó a la casa italiana como los diseñadores principales de la gira, con tres looks a su cargo. El primero -el elegido para abrir el show- es un conjunto deportivo de dos piezas, casaca y pantalón, en tono plata metalizado con el logo icónico de la firma. La cantante lució este look para atravesar el Estadio Nacional y saludar a todos sus fanáticos en el camino. Lo complementó con unos lentes a tono de estilo futurista, los mismos que llevaban aquellos que acompañaron a la barranquillera en su entrada.

Para cantar “Girl like me”, la cantante se cambió al segundo look de Versace: un vestido de lentejuelas rosadas con aberturas a la altura de la cintura y una sobre falda.

Por último, un conjunto de top y falda metalizada cerraron con broche de oro la participación de la casa.

“La primera diseñadora con la que contactamos fue Donatella Versace para el look de apertura; [el programa] comienza con muchas canciones pop y electrónicas, y realmente queríamos algo audaz, divertido, sexy, seguro y fuerte, y eso es Versace ”, explica el estilista Nicolas Bru al medio Harpers Bazaar.

Once diseñadores en escena

Además de los looks de Versace, la cantante barranquillera eligió diez nombres -entre casas reconocidas y diseñadores emergentes - para lucir en su tour mundial.

Esta es la lista completa de diseñadores en el tour “La Mujeres Ya No Lloran”:

Versace

Natalia Fender

Gaurav Gupta

Jawara Alleyne

Gunnar Deatherage

Dario Mittmann

Zuhair Murad

Lindsey James

Anamika Khanna

Caroline Resnik / Primal Stuff

Etro

Una de las diseñadores que vistió a la cantante es Anamika Khanna. La creativa india diseñó un conjunto de top y falda en tono rojo con corte fluido. La artista lució el look para cantar temas como Ojos así y mover las caderas como solo ella sabe hacerlo. Otro look del mismo tono fue firmado por la diseñadora brasileña Caroline Resnik, compuesto por una blusa sin mangas y falda. Vale recalcar que Resnik fue la encargada de los looks de cuero de Shakira en los años noventa, mostrando su expertise en el área.

La diseñadora emergente Natalia Fedner también estuvo a cargo de un vestido en tono marrón, para el popular baile “Hips don’t lie”. La creativa americana es conocida por sus singulares piezas hechas con un tejido metálico elástico de su invención.

Además, el diseñador jamaicano Jawara Alleyne creó dos looks para la gira mundial, entre los que destacó el lúdico vestuario de “Waka Waka”: un top y falda con flecos colores, así como una serie de brazaletes a juego. Seguido de un top y pantalón de cuero con flecos como segundo look. Una co creación entre el jamaiquino y Gunnar Deatherage.

Tal vez, uno de los looks más importantes de la noche fue aquél look de cierre. Diseñado por el creativo brasileño Dario Mittmann -el segundo latino del listado junto a Resnik- el enterizo morado con fondo transparente cautivó la esencia de la “loba” quien bailó y cantó “Loba” y “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ dando cierre a la noche. El enterizo, sumamente flexible y sensual, sumó al performance final.

Además, la reconocida casa de moda Zuhair Murad en colaboración con Tiffany & Co., diseñó un elegante vestido con escote palabra de honor, en tono plateado para Shakira. La pieza cuenta con 50 mil cristales. La cantante también vistió un un look blanco de Lindsey James.

Para cantar el emotivo tema “Acróstico” - canción que interpreta junto a sus hijos Milán y Sasha-, la cantante lució un vestido encorsetado y con falda voluminosa en tono azul de Gaurav Gupta.

“[En ese look] también usa anillos personalizados y brazaletes de platino grabados Elsa Peretti Bone de Tiffany & Co., nunca antes fabricados, que simbolizan su fuerza y ​​su capacidad de ser protectora", comenta el estilista para el medio estadounidense.

