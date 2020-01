Ana de Armas irrumpió en Hollywood con su interpretación en la cinta “Knock Knock” en el 2015, junto a Keanu Reeves. Sin embargo, logró alcanzar popularidad con la película “Blade Runner 2049” en el 2017, y su ‘boom’ en la industria cinematográfica por fin llegaría a finales del año pasado, con “Entre navajas y secretos”, y el papel que le daría una nominación a los Premios Globos de Oro del 2020.

Y no solo eso, pues el futuro solo viene pintado de rosa para la actriz de ascendencia cubano española, quien está pronta a debutar como 'chica Bond' en la cinta "007: TIme to Die" y dar vida a la inolvidable Marilyn Monroe en el biopic "Blonde", del que todavía no hay fecha confirmada.

En la galería que acompaña el inicio de esta nota, hacemos un repaso por sus looks más destacados de los últimos eventos y alfombras rojas, que reafirman que Ana de Armas estará en el ‘spotlight’ por muchos meses más.