El caso donde el médico Terry Sanderson demanda a Gwyneth Paltrow por 300 mil dólares por una serie de ‘irremediables’ daños que le ocasionaron el accidente de esquí en el 2016 fácilmente podría convertirse en uno de los juicios de celebridades más virales e icónicos de los últimos años gracias a los interminables memes sobre cómo se está desenvolviendo todo en la corte hasta ahora. Y si no nos bastó con las peculiares y un tanto sarcásticas declaraciones de la actriz, pues los looks que va luciendo cada vez que acude a la corte también son dignos de su propio artículo de análisis y apreciación.

(Fotos: Getty Images)

Los virales looks de Gwyneth Paltrow en la corte

Para el primer día del juicio, la estrella lució una camisa con cuello de tortuga que, de ser de la rumoreada marca italiana de lujo Loro Piana, su precio rondaría los 150 mil dólares. En el segundo, apareció con un suéter tejido blanco de G Label by Goop (su propia marca) y unos lentes que parecen del estilo de Jeffrey Dahmer según algunos medios y seguidores del caso que quedaron fascinados (si es que no obsesionados) con los sencillos looks de Gwyneth, esté o no testificando en el estrado. Y bueno, así sigue la lista de atuendos que a pesar de tener diseños minimalistas que rondan lo simple de la mano de colores básicos, dan un poderoso mensaje por las marcas a la que pertenecen. The Row, Prada y Celine son algunas de ellas, curiosamente conocidas por su estilo de lujo ‘low-key ’.

Esta estética ‘old money’ de bajo perfil es justamente lo que Gwyneth busca proyectar en la corte, según Milton Pedraza, jefe ejecutivo de Luxury Institute. Algo que Max Berlinger, escritor de moda, ha traducido sin pelos en la lengua como “low-key rich bitch”, un estilo que se suma a la gran variedad de declaraciones de moda que las celebridades hacen cuando tienen que enfrentarse a un juicio. Lo vimos en casos icónicos como el de Winona Ryder con su armario de Marc Jacobs y sus vinchas de niña inocente en su juicio por robar en una tienda en el 2002 o en casos recientes como el de Amber Heard con sus intimidantes trajes de saco, camisa y corbata imitando a Johnny Depp.

A algunas celebridades les funciona y a otras no, pero a Gwyneth le va de maravilla. Según Sydney Sadick, comentarista de moda, los atuendos de la actriz realmente la están ayudando con el jurado gracias a la imagen sencilla que proyecta compuesta por prendas minimalistas (y hasta ligeramente infantiles) en gris, negro, crema, durazno y otros tonos dóciles que cualquiera usaría en el día a día. Alejada colores intensos, el glamour hollywoodense y sin intentarlo mucho es como Gwyneth Paltrow logra suavizar su imagen para ganarse al jurado y de paso al público local.

(Fotos: Getty Images)

¿Cómo influye la moda en la comunicación no verbal?

Para responder a la pregunta del millón siempre recurrimos a celebridades como Gwyneth, quienes por ser evaluadas a cada paso que dan tratan de tomar las decisiones más inteligentes posibles a la hora de sacar el atuendo del armario (sobre todo si van a ir a un juicio televisado y seguido hasta tal punto de convertirse en un recuerdo más de la memoria mediática de la cultura pop).