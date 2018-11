Así lució Kendall Jenner sobre la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2018| FOTOS

View this post on Instagram

I'm so proud of you 😭😭🙏🏻👏🏻💋 files/crop/uploadsfiles/crop/uploadsfiles/crop/uploadsfiles/crop/uploadsfiles/crop/uploadsfiles/crop/uploads------ #kendalljenner #kendalljennerfans #kendalljennerstyle #kendalljennervideo #supermodel #krisjenner #kimkardashian #khloekardashian #kourtneykardashian #fff #likeforlike #likeforfollow #f4f @kendalljenner