Maddison es la nueva conquista del ex esposo de Miley Cyrus. La actriz australiana tiene de 22 años y se hizo conocida por su papel en la serie de Netflix ‘Dynasty’. Asimismo, no solo tiene papeles importantes en las pantallas, sino que también tiene una gran presencia en el mundo del modelaje, pues posó para marcas como Calvin Klein, Miu Miu y House of Holland.

En su cuenta de Instagram se luce con looks básicos y al estilo ‘boho chic’. En cada una de sus fotos se la ve con sus compañeros de la serie ‘Dynasty’, pero no solo ello, sino que también muestra su faceta solidaria y noble. Por ejemplo, asiste a manifestación de temas de cambios climáticos, campañas contra el acoso y de lucha contra el cáncer de ovario.

En la imagen inferior luce un vestido negro de escote cuadrado. Complementó su look sencillo, con unas sandalias cerradas de charol del mismo tono. Asimismo, el maquillaje lo resaltó con un labial de rojo intenso, ya que esta es una opción para resaltar el color del vestido.

Definitivamente las faldas de ‘denim’ son un básico en su closet, ya que los lleva de dos maneras diferentes. Por un lado, en invierno, con un polo cuello tortuga y unas pantimedias. Por otro, en verano, con una blusa básica en color blanco junto a unas bailarinas de charol con taco ligero.