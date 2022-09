6 / 6

No todos tus looks deben empezar con un par de jeans. Para bailar a ritmo de los más grandes éxitos de Maluma puedes arriesgar un poco más. Un pantalón con estampado interesante hará que tu look destaque por si mismo. Ya sean flores, ondas o cualquier otro patrón, prioriza un corte amplio cuando elijas este tipo de prenda. (Foto: @carolinacubasq).