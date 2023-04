Recientemente la marca alemana Haram, con sede en Berlín, ha creado una cartera un tanto llamativa. Se trata de un bolso hecho con un par de Nike Air Max 97, la cual está a la venta en el perfil de la marca independiente por el valor de 750 euros. La marca de moda vanguardia es especialista en el reciclaje de zapatillas desde 2019 e incluso una de sus creaciones ya ha sido publicada en la revista de moda Vogue Arabia.

¿Qué es el upcycling y cómo se ha convertido en una de las tendencias de la moda?

La tendencia del upcycling (unión de “up” que significa “arriba” y “recycling” que se traduce como “reciclaje”), también conocida como reutilización creativa, es un movimiento que busca transformar objetos o materiales que ya no son útiles o que se consideran desechos en productos nuevos y útiles, en lugar de simplemente desecharlos o reciclarlos. Uno de los principales objetivos de este movimiento es reducir la cantidad de residuos y al mismo tiempo fomentar la creatividad y la sostenibilidad en la industria de la moda.

Esta tendencia, se volvió aún más conocida hace unos años, cuando marcas como Balenciaga, Miu Miu, JW Anderson y Coach presentaron prendas icónicas hechas a partir de materiales reciclados e inspirados en la tendencia upcycling, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que se producen en esta industria. Sin embargo, no es solo a través de prendas de ropa que podemos encontrar la presencia del upcycling. Esta tendencia también puede ser aplicada a una amplia gama de productos, desde muebles hasta accesorios.

Cabe mencionar también que esta tendencia, a diferencia del reciclaje convencional, que implica descomponer los materiales para crear nuevos productos, mantiene la integridad original de los materiales para crear algo nuevo y mejorado. De esta manera, se evita la necesidad de consumir nuevos recursos y se fomenta un enfoque más circular en la moda.

Conoce Haram, la marca independiente que crea accesorios y prendas de ropa a partir de zapatillas

Haram es una marca de moda vanguardista con sede en Berlín, fundada en 2019 por el artista kurdo independiente All Amin, que se especializa en el reciclaje de zapatillas. La marca tiene como objetivo desafiar los estereotipos de la moda sostenible y dar más visibilidad a la agenda del upcycling. En su página web, el fundador declara que sus creaciones no tienen por qué parecer ecológicas para ser sostenibles, y Haram lo demuestra constantemente a través de su amplia gama de diseños futuristas. Su misión es hacer que la moda sostenible sea más atractiva y estética para los consumidores, con el fin de concientizar y promover un futuro más sostenible mientras lucen con estilo. “Hagamos conciencia para un futuro más sostenible y sigamos luciendo frescos mientras lo hacemos”, destaca el propietario de la marca.

Después de haber creado varias piezas a partir de zapatillas de marcas como Adidas, Puma y Nike, la marca independiente ha vuelto a llamar la atención de revistas de moda de todo el mundo con su última creación, la cartera “Dreamy Nike handbag”. Esta bolsa de mano está confeccionada con un par de zapatillas Nike Air Max 97 y se encuentra a la venta en el perfil de la marca independiente por un valor de 750 euros. Antes de lanzar la cartera de Nike, el diseñador All Amin ya había presentado otros modelos de bolsos, elaborados también con otras zapatillas.

Pero, la creatividad del diseñador no se limita exclusivamente a la producción de bolsos inspirados en la tendencia del upcycling. La marca también ofrece diversas prendas creativas elaboradas a partir de zapatillas de marcas reconocidas como Nike, Diesel, Asics , Puma y Under Armour. Incluso, una de sus creaciones fue destacada por la revista de moda Vogue Arabia en septiembre del año pasado. En la página oficial de la marca, se pueden apreciar diversas ‘obras de artes’, con precios que varían desde 215 euros a 550 euros.





Normalicemos la tendencia upcycling

El concepto upcycling se ha vuelto aún más popular durante el contexto de la pandemia, especialmente después que muchas marcas y diseñadores de renombre empezaron a hablar y utilizar este enfoque tan importante en sus creaciones.

Además de ayudar en la concientización de un consumo excesivo y en la transformación de materiales para la creación de nuevas prendas o accesorios, el upcycling también es una manera de diversión. Asimismo, esta tendencia puede ser utilizada por cualquier persona, ya que es una forma creativa y sostenible de darle una nueva vida a objetos que ya no se utilizan o que están en desuso. Si deseas hacer upcycling en casa, debes tener en cuenta algunos de estos consejos: utiliza objetos que ya no usas, busca ideas y tutoriales de upcycling y sé creativo, de esta manera podrás lograr transformar un objeto que ya no uses en algo nuevo y útil.