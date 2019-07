Margiela, el misterioso diseñador que no da entrevistas, tendrá un documental 

Es el diseñador más misterioso de todos. No da entrevistas, no sube fotos a Instagram con su rostro ni tampoco agradece al final de sus desfiles. Es prácticamente un enigma. La última vez que se le ha visto fue en 1997, por ende, su rostro actual se desconoce.

Por eso, resulta impactante saber que Martin Margiela tendrá su propio documental. Se trata de "Margiela in his own words", un documental que narrará la carrera del diseñador belga desde sus inicios. Como se sabe el diseñador nació en Bélgica, se graduó en 1979 de la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts de Amberes, formó parte de los “Los Seis de Amberes”- un grupo de diseñadores exclusivos-, trabajó con el genio Jean Paul Gaultier, y luego formó su propia casa de moda.

Pero esta no es la primera vez que escuchamos de aquél documental. La noticia se supo el año pasado, aunque recién este mes han vuelto a publicar detalles del proyecto.

Del documental aún se sabe poco: estará dirigido por Reiner Holzemer y existe un rumor que el diseñador aparecerá en ella. ¿Será posible? Habrá que esperar para averiguarlo.