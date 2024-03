La era Barbie llegó a su fin. Así lo declara Margot Robbie a través de los looks que llevó en la 96ª edición de los Premios Oscar, celebrados en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. De la mano de su estilista, la actriz que lideró el boom de la fiebre rosa durante todo el 2023 a través de un sinfín de looks temáticos acaba de cerrar un capítulo que pasará a la historia como una reivindicación contemporánea de la icónica Barbie.

Entre 50 y 60 looks fueron los que el estilista Andrew Mukamal ideó junto a Margot y diversas marcas de lujo para representar el estilo de Barbie en la ambiciosa gira de prensa por el estreno de una película que, además de volver a poner en agenda temas como el feminismo, el empoderamiento femenino y la sororidad también lideró la tendencia ‘barbiecore’ en el mundo de la moda. Desde la primera Barbie Margot que pisó Barbieland hasta la última que le dijo adiós al rosa: analizamos cómo fue la transición hasta el fin de la icónica era.

La Barbie original: el inicio de todo

El primer look con el que conocimos a Barbie Margot fue el que lució en el icónico trailer inspirado en la película de culto “2001: Odisea en el espacio”. Un traje de baño a rayas en blanco y negro protagonizaron el primer look de Barbie que se remonta a 1959. Así, Margot nos dio la primera pista de lo que sería un sinfín de icónicos looks inspirados en la muñeca original.

Accesorios y complementos

Entre los que más resonaron en el público por imitar hasta el detalle de cabello y accesorios están los que usó en México, inspirados en “Totally Hair Barbie” y “Magic Earring Barbie” de 1992. O también el que usó en el photocall en Los Ángeles en el que imitó hasta el bolso amarillo, look inspirado en “Pink & Fabulous Barbie” del 2015.

Trajes y vestidos

Por supuesto, los característicos trajes de la icónica muñeca tampoco faltaron en la ambiciosa gira de prensa. En el lanzamiento en Seúl, lució un conjunto rosa con sombrero y bolso en forma de corazón inspirado en “Sparkling Pink Barbie” de 1964. Y en línea con la estética ‘barbie-core’ apostó por recrear piezas sartoriales y minivestidos en todos los tonos de rosa y otros colores pasteles como amarillo de la mano de Versace, Vivienne Westwood, Moschino, Chanel, Prada, Dilara Findikoglu y más.

El que más destaca de esta fiebre rosa fue el famoso dúo “Day to Night Barbie”, al que Margot le rindió honor en su parada en Corea del Sur con un traje rosa de Versace con bolso, sombrero y teléfono incluido que luego cambió por un vestido rosa de brillos y tul de la misma firma.

Uso de archivos de lujo

La moda es cíclica al igual que Barbie. Un punto que se demostró a través del uso de piezas vintage de marcas de lujo. Por ejemplo, el vestido rosa metalizado de Versace, usado por la icónica Claudia Schiffer en 1994; el conjunto de suéter y falda metalizada, también de la colección otoño-invierno 1994 de Versace.

Barbie de gala

Como Barbie tiene un outfit para cada ocasión, era solo cuestión de tiempo para que Margot luciera los diseños más glamurosos de la muñeca. ¿Los más icónicos? El dramático vestido de seda en rosa pastel con peluche, cola y guantes largos. Una creación de Vivienne Westwood para la premiere en Londres que se inspiró en la “Enchanted Evening Barbie” de 1960. Y el brillante vestido negro con tul, guantes y pañuelo de Schiaparelli, inspirado en “Solo in the Spotlight Barbie” de 1960 que usó en Los Ángeles y se propuso como una bocanada de frescura en medio de la fiebre rosa.

Los espectaculares looks de Margot inspirados en Barbie también se vieron en las alfombras rojas. En los Gotham Awards, apostó por el negro al llevar un atuendo de Prada inspirado en “Black Magic Ensemble Barbie” de 1964. En los Golden Globes 2024, Margot lució un llamativo vestido rosa de Armani Privé inspirado en “Superstar Barbie” de 1977; y en los Premios BAFTA 2024, volvió a apostar por la misma firma al llevar un brillante vestido en negro y rosa.

El fin de una era

Ya por esta época, cuando ya había dado culminada la gira de prensa de Barbie, Margot y su estilista le bajaron a la dosis rosa en sus siguientes looks, que por cierto no perdieron ni un gramo de glamour. Margot lució varios vestidos en negro, rojo y plateado en diversas galas de la mano de firmas como Celine, Balmain y Giorgio Armani. De forma sutil, Margot Robbie y su estilista se fueron despidiendo de los icónicos looks Barbie que los acompañó durante varios meses de promoción alrededor del mundo.

Una era que culminó en los Premios Oscar 2024, donde la actriz optó por un brillante vestido negro de Versace, cuya sencillez y madurez se complementaron con el look que llevó en la fiesta post-Oscars de Vanity Fair: un minivestido encorsetado en color dorado con bordados y detalles brillantes que lució a juego con un chal satinado a tono. Una creación vintage de Thierry Mugler de la colección primavera-verano de 1996. Ambos looks de Margot Robbie se propusieron como un equilibrado cierre para la fiebre rosa que vivió y conquistó a todo el mundo durante todo el 2023 .