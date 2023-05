Con todo el mundo esperando con emoción el estreno de la nueva película live action de Barbie, Margot Robbie se metió de lleno de lleno en su papel al para protagonizar una divertida sesión de fotos para Vogue donde tuvo tantos cambios de vestuario como la misma Barbie. Estos fueron algunos de los más memorables looks inspirados en las icónicas profesiones de la muñeca.

En diversos escenarios de fondo que intentaron recrear pedacitos del fantástico y colorido mundo de Barbie, Margot Robbie asumió el reto de encarnar todas las profesiones de la muñeca con cambios de vestuario incluidos. Aquí algunos de los que empezaron a viralizarse en redes en cuestión de horas:

Entre los primeros looks están estos en los que Margot se transforma en una Barbie modelo . Con un pulido peinado sesentero de moño alto, posa cual muñeca usando llamativos vestidos. El primero, un diseño de corte princesa en tono lavanda con detalles en negro firmado por Carolina Herrera. El segundo, uno rosa con lunares negros, pliegues y drapeado. Un diseño de Valentino Alta Costura que acompañó con guantes negros largos y un collar de perlas.

(Fotos: Ethan James Green / Vogue)

La versatilidad de Barbie también se vio reflejada en los looks inspirados en las profesiones que rompen con las barreras de género. El primero, un look de ejecutiva protagonizado por un atuendo sastre en gris y blanco de Saint Laurent. El segundo, la mítica Barbie astronauta que Margot encarnó enfundada en un vestido metalizado de Proenza Schouler.

Por supuesto, Margot también se convirtió en Barbie presidenta . Con un cabello perfectamente peinado, la actriz hizo un poco de campaña presidencial en el set al llevar este traje de tweed rosa, obviamente, de Chanel. A juego, llevó pendientes extremadamente grande (como la misma muñeca) y el detalle clave que le dio el toque más realista (o fantasioso) al look: pines también rosas para que voten por ella.

Margot sacó su Barbie divertida interior con estos atuendos de lo más temáticos. El primero, un look vaquero de sombrero de rodeo, chaqueta de cuadros y flecos y tacones. Los dos últimos de Maison Margiela. El segundo, un femenino set verde con flores compuesto por suéter y bragas de Miu Miu en complemento con patines.

Y aunque hubieron muchos más cambios de looks que incluyeron sets de fiesta, vestidos elegantes para ir de compras, autos Barbie y más; probablemente los más memorables sean estos dos. El primero, Margot como la Barbie original de 1959 . A diferencia de lo idéntica que lució en el primer viral tráiler, para esta sesión se mostró asoleándose mientras lucía el cabello suelto, aunque cuidadosamente peinado, gafas de sol de Bonnie Clyde y un atuendo en blanco y negro compuesto por un top de Marni y shorts de Kamali. El segundo, el más personal: Barbie Margot . Con su característica cabellera ondulada suelta luciendo un vestido sutilmente estructurado de Christopher John Rogers y tacones ‘peep-toe’ a tono de Miu Miu.

Margot Robbie habla sobre el live action de Barbie en entrevista

A la ambiciosa sesión de fotos la acompañó una detallada entrevista donde Margot Robbie reveló que nunca había sido una fanática de Barbie y que incluso es muy probable que nunca haya tenido una muñeca propia. De ahí que contara que nunca soñó con la muñeca que marcó a múltiples generaciones de niñas. “Puede sonar estúpido, pero realmente nunca pensé en ser Barbie hasta años después al desarrollar este proyecto”, señaló.

Contó también sobre cómo fue que se vio involucrada en un proyecto tan llamativo como el encarnar a la mítica Barbie en una película. LuckyChap, la productora, la contactó y le propuso la idea; pero fue Margot quien propuso a Greta Gerwig para la dirección. Una acertada elección que muchos han aplaudido por el refrescante y adulto giro que le dio a la trama y que tanto encantó al público que espera ver el estreno en julio de este año.

Por lo poco que hemos visto, muchos afirman que Margot tiene la vibra de Barbie. Algo que no fue sencillo de alcanzar durante el proceso, según cuenta la actriz para Vogue. Para entender cómo interpretar la actitud cándida y honesta de la muñeca más sexualizada del mundo, reveló que hizo todo un viaje de análisis para lograr entenderla. “Ella es una muñeca. Una muñeca de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos. Si no tiene órganos reproductivos, ¿acaso sentiría deseo sexual? No. No creo que pueda”, fue el razonamiento que llevó a Margot a darle ese tinte irónico a la muñeca que, por fortuna, llegamos a ver en una escena del tráiler donde Barbie no tiene ni idea de cómo funcionan las relaciones amorosas reales. “ Ella puede usar una falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quiera que veas su trasero ”, señaló Margot para explicar la esencia de Barbie, una muñeca sexualizada que se redimió como un ícono feminista.

Con estas ideas en mente, Margot Robbie reveló que estará en modo ‘Barbie’ hasta el estreno de la película en julio. “Soy toda Barbie desde aquí hasta Barbie”, dijo la actriz que empezó a incorporar algunas aficiones de la muñeca (como patinar) en su vida diaria, según contó en dicha entrevista.