Ah, el controversial vestido morado de la discordia. Si bien el estilo de Pía siempre fue fresco y tenía tintes de sensualidad, no fue hasta que lució este vaporoso vestido morado con aberturas al frente que todo el mundo empezó a prestar mayor atención a sus looks. Y cómo no, si se robó todas las miradas de la alfombra roja al lucir radiante en él. (Foto: IG @piacopello)