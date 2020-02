La conductora e influencer peruana María Pía Copello ha dado mucho que hablar luego que desfilara por la alfombra roja de los ‘Premios Lo Nuestro’ con el icónico vestido verde que llevó Jennifer Lopez en la ceremonia de los Grammy en el año 2000, y posteriormente el 2019 en la Semana de la Moda de Milán.

Este vestido de la casa Versace, diseñado por Donatella Versace, está hecho de gasa de seda transparente y tiene un costo alrededor de 10 mil dólares. En esta nota, la carismática María Pía Copello cuenta por qué eligió comprarlo.

“Fue pura casualidad. Versace es una marca que siempre me ha gustado, pero yo buscaba un vestido largo, y el día que fui a la tienda me dijeron que también tenían ese vestido que recién había llegado. Lo vi y me enamoré. Era mi talla y así que no hice más que llevármelo”, cuenta.

¿Qué le respondes a quienes han dicho que eres poco original al llevar el mismo vestido de JLo? “Hay que ser osada para ponerte una prenda así, pero si se te ve bien, hay que aprovechar porque este cuerpo no voy a tenerlo toda la vida. Pasó que: Me quedó bien, está de moda y tengo una profunda admiración por Jennifer Lopez”, dijo Copello a este diario.

“Me gusta vestir bien, siempre con escotes atrevidos pero que no se vean tan exagerados. Para este evento lucí un vestido así, porque considerando cada invitación hay que darle un trato especial”, declaró.

María Pía Copello ha llegado hasta la alfombra de los famosos premios por invitación de la cadena Univisión, por su trabajo como influencer. “Me alegró haber vivido una experiencia diferente en un evento tan importante”

La exanimadora infantil contó que por ahora continuará en ‘Esto es Guerra’ solo como conductora invitada, porque desea darle prioridad a su trabajo como influencer. “Mi sueño es ser una influencer que cruce fronteras, y sé que lo voy a lograr”, aseguró.