Además de haber participado en numerosas producciones cinematográficas, la siempre espectacular Megan Fox se ha convertido en todo un ícono de la moda con sus increíbles y desafiantes looks en los últimos años. Desde que empezó su controvertida relación amorosa con el músico y rapero Machine Gun Kelly, la actriz de 36 años no teme mostrar sus looks más atrevidos tanto de la mano de marcas de lujo como Versace o Jimmy Choo, como de marcas emergentes que han adquirido gran popularidad como Mugler, Jacquemus, Alexandre Birman, entre otras. (Fotos: IG @muglerofficial, IG @stylememaeve, IG @philosophyofficial)