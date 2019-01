Meghan Markle se adelanta a una de las tendencias del 2019 con este look 

Una vez más, Meghan Markle ha dado de qué hablar en las redes sociales por su atuendo. Esta vez visitó una de las organizaciones benéficas en la que es patrona, luciendo un look que parecía básico a primera vista...hasta que notabas sus zapatos.

Para su visita a Smart Work eligió un vestido negro midi ceñido al cuerpo que dejaba ver su avanzado embarazo y lo acompañó de un trench coat beige, firmado por Oscar de la Renta, para aplacar el frío. Un look clásico y cómodo para su primer día de trabajo en el 2019.

▷ Esta es la cifra que Meghan Markle habría gastado en ropa durante el 2018

▷ Kate Middleton: un repaso por sus looks más fashionistas



Sin embargo, eso no fue todo. Markle arriesgó con unos stilettos de Gianvito Rossi, animal print en clave vaca y con detalles de pvc. ¿Será que estamos frente a la nueva tendencia del 2019? ¿este año dejaremos atrás el estampado de serpiente y leopardo para obsesionarnos con el de vaca? Lo cierto es que todo lo que toca la Duquesa se convierte en 'sold out', así que no nos sorprendería que eso suceda.