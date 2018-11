La pareja real del momento, el Príncipe Harry y la Duquesa de Sussex Meghan Markle, asistieron al concierto benéfico Royal Variety Performance que tuvo lugar en Londres este lunes. Para la gala, Markle lució un conjunto de dos piezas que no impresionó en lo absoluto.

Como siempre, la futura madre fue el centro de atención de la velada, aunque en esta ocasión no le jugó a su favor. Markle optó por un conjunto de dos piezas de la firma británica Safiyaa,de la colección Resort 2019: en la parte superior llevó un corset con tiras y lentejuelas en color blanco y negro que llevaba un cinturón abajo del busto, y en la parte inferior, una falda lisa de tono negro.

Para complementar, unos stilettos negros y un clutch a juego. Markle llevó un moño bajo con dos mechones sueltos al frente: peinado que la caracteriza desde sus inicios en la realeza.

Aunque desde el anuncio de su embarazo la duqesa brilla con luz propia, definitivamente este no fue uno de sus mejores looks: el corsé tapaba su embarazo y no ayudaba a definir su silueta en lo más mínimo. Y tú, ¿qué opinas?