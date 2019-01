Meghan Markle presume su embarazo con este look nude| FOTOS

No sorprende que Meghan Markle opte (una vez más) por la tendencia de los 'total looks'. De hecho, la duquesa de Sussex ha elegido este tipo de atuendos numerosas veces y, la mayoría de ellas, ha logrado un look impecable, sofisticado y muy femenino. Esta vez no es la excepción.

En una visita al Teatro Nacional de Londres, la royal ha mostrado su embarazo ante todos luciendo un total look nude, siguiendo la tendencia de los tonos naturales que se viene con fuerza este 2019. Un atuendo minimalista y sofisticado que vale la pena detallar: un vestido ceñido al cuerpo de largo midi, un blazer encima y unos tacones agujas con cordones. Todo en tono nude y firmado por Brandon Maxwell, de su colección Primavera/Verano 2019, mientras que los tacones son diseño de Aquazurra.

Meghan Markle se adelanta a una de las tendencias del 2019 con este look

¿Y para complementar? Como siempre, la duquesa muestra que menos es más. Solo llevó un clutch blanco con aplicaciones doradas de Carolina Herrera.

