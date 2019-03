Meghan Markle vs. Kate Middleton: sus mejores looks de embarazadas | FOTOS

A pocas semanas del nacimiento del primer hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, es hora de repasar los mejores looks de la 'royal' en los últimos meses. Pues, desde que la noticia de su embarazo salió a la luz, la duquesa de Sussex no ha hecho más que impresionarnos con su estilo premamá que se caracteriza por ser muy versátil. Suele llevar vestidos midi, ceñidos al cuerpo o en corte 'A', sacos largos, estampados en tendencia, diseños asimétricos y demás.

Y, aunque Meghan ha acaparado todas las portadas de medios internacionales con sus looks de embarazo- no es la única 'royal' con título de fashionista. Kate Middleton, por su parte, también ha marcado estilo con sus looks premamá durante sus tres embarazos, en el 2013, 2015 y 2018; el más reciente con el príncipe Louis.

Mientras que Meghan es amante del combo saco + vestidos, de los diseños asimétricos y ceñidos al cuerpo o de los tonos nude; Kate prefiere los saco- vestidos en tonos sólidos o con estampados y los arreglos o sombreros en el cabello.

Llegó la hora de poner a prueba ambos estilos y elegir - entre sus mejores looks de embarazo- quien es nuestra preferida. ¿Te animas?

Recorre la galería que acompaña esta nota y toma tu decisión.