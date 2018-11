Los mejores looks del VS Fashion Show 2018 | FOTOS El desfile, que tuvo lugar este jueves en Nueva York, congregó a las modelos más codiciadas del 'fashion industry'. Conoce los mejores looks que se vieron desde el 'front row'.

- / - Elsa Hosk luciendo el 'fantasy bra', hecho con 2.100 diamantes del Atelier Swarovski. Todo valorizado en 1 millón de dólares y creado en 930 horas de trabajo. (Foto: AFP) - / - Kendall Jenner con un conjunto que lleva el estampado de cuadros como insignia: bra, mini falda y capa. (Foto: AFP) - / - Lais Ribeiro con un conjunto de lencería con encaje negro, unas over the knee boots bordadas con diamantes y una capa. Decenas de estrellas la rodean en forma de aureola. (Foto: AFP) - / - Candice Swanepoel se luce sobre la pasarela con un conjunto negro con detalles de brillantes. Para complementar, un collar y aretes de la misma joya.(Foto: AFP) - / - Stella Maxwell con lencería rosada, un corset en el torso y un pañuelo en clave XL en el cuello. (Foto: AFP) - / - Adriana Lima en su último desfile para la firma lencera con un traje de mangas largas, transparente y bordado con cristales. Una aureola de plumas de pavo real complementa el look. (Foto: AFP) - / - Jasmine Tookes posa ante la cámara del VS Fashion Show con lencería rosada, una suerte de bolero de mangas largas y una aureola hecha de flores. (Foto: AFP) - / - Winnie Harlow luciendo plumas en su debut en el desfile. La modelo es la primera mujer con vitiligo en presentarse en el VS Fashion Show. (Foto: AFP) - / - Uno de los ángeles más queridos de la firma luce un statement t-shirt, un corset y alas en forma de corazón para su segundo look en pasarela. (Foto: AFP) - / - Ming Xi protagonizó una aparatosa caída en la edición anterior. Este año, la modelo vuelve más fuerte que nunca. (Foto: AFP) - / - Romee Strijd demostró toda su sensualidad luciendo la creación exclusiva con cristales de Swarovski, que se presenta cada año. La modelo brilló con el look de 70,000 cristales.(Foto: AFP) - / - Una vez más, la famosa modelo Gigi Hadid regresó a la pasarela más sexy del mundo y lo hizo con un conjunto a cuadros y una gran capa.(Foto: AFP) - / - Para su look final, la modelo de 37 años lució un enterizo de encaje negro y un adorno de media luna a modo de alas. (Foto: AFP) - / - Bella Hadid mostró su espectacular figura en un lencería metálica. Todo bordado en cristales y acompañado con un arreglo de plumas. (Foto: AFP) - / - La modelo portuguesa, Sara Sampaio denotó sensualidad con un look rojo estridente. (Foto: AFP) - / - Para su segunda tenida, la hermana de las Kardashians recorrió la pasarela con lencería de encaje negro y una suerte de bolero forrado en diamantes y con cuello alto. (Foto: AFP) - / - La veterana de la firma, Behati Prinsloo, regresó a la pasarela luego de dos ediciones ausente. Tras dos bebés, la modelo sudafricana luce increíble. (Foto: AFP) - / - Gigi Hadid formó parte de la sección creada por la diseñadora invitada griega, Mary Katrantzou. Deslumbró con un look full floreado.(Foto: AFP) - / - Sofie Rovenstine es uno de los nuevos rostro de la firma lencera. La modelo de 19 años demostró su emoción en pasarela. (Foto: AFP) - / - Taylor Hill llevo un conjunto de plaid con el binomio clásico: negro y rojo. Sensual y coqueto. (Foto: AFP) - / - Gizele Oliveira recibió sus alas de ángel en esta edición del VS Fashion Show. La modelo agradeció a la firma y se mostró emocionada a través de sus redes sociales. (Foto: AFP) - / -