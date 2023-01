6 / 9

La joven influencer se caracteriza por sus looks neutrales en el día a día y esta semana no fue la excepción. Como embajadora de la línea norteamericana Fashion Nova, Luana apostó por el cuero y los tejidos en este outfit ideal para aquellos días donde el calor del verano se toma un descanso. Combinó un suéter crop de lana, una minifalda de cuero, combat boots a juego con un bolso minimalista de Prada que elevó sutilmente su look. (Foto: IG @luanabarron)