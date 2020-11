La moda y la política tienen un lazo estrecho desde siempre. Tal vez, por eso, los looks de las últimas primeras damas de los Estados Unidos han sido arduamente analizados por distintos medios estadounidenses, intentando interpretar el mensaje detrás de ellos. Cómo olvidar, por ejemplo, la parka en tonalidades verde militar y con la frase “Realmente no me interesa, ¿y a ti?”, que llevó Melania Trump durante su visita a los centros de detención de menores inmigrantes en Texas. Un look que generó más de un titular criticándola, y que la obligó a manifestarse al respecto. Pues bien, al parecer la primera dama de los Estados Unidos lo ha vuelto a hacer.

En medio de las elecciones electorales, Melania Trump se presentó a votar en la sede de Palm Beach, Florida; un lugar que los estadounidenses suelen utilizar para descansar de sus labores profesionales. Como si estuviese retirada o ya fuera del cargo, la primera dama optó por Florida para su lugar de voto. Cuando los periodistas preguntaron por qué no acompañó a su esposo en tan importante día, Trump respondió: “Es día de elecciones y quería votar aquí”.

Pese a su extraño actuar, tal vez lo que más sorprendió de la primera dama estadounidense fue la falta de mascarilla en su atuendo. Como si no estuviesemos en medio de una pandemia- y Estados Unidos no fuese uno de los países más críticos en cifras de fallecidos e infectados- Trump se presentó en el lugar de voto sin llevar mascarilla e incluso interactuó con distintas personas. Un acto que se interpretó como una falta de respeto y desinterés sobre el tema.

Además, Melania Trump optó por alejarse de los looks elegantes y recatados de primera dama y llevó un vestido casual y veraniego de la firma Gucci. Lo acompañó de salones Christian Louboutin yun bolso de Hermès. Un look casual que incita a la pregunta: ¿Melania Trump está lista para dejar el cargo?