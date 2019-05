MET Gala: así fue la transformación del (extravagante) look de Lady Gaga | FOTOS y VIDEO

Como siempre, Lady Gaga dejó a todos sus fanáticos con la boca abierta. Esta vez no fue suficiente un solo look increíble, sino cuatro. Sí, cuatro. La cantante asistió a la alfombra rosa del MET Gala 2019, luciendo un look que se transformó en cuatro tenidas en menos de veinte minutos. ¿Cómo lo hizo? Esa es la gran pregunta.

No es sorpresa que Lady Gaga demuestra gran estilo sobre la 'pink carpet'. De hecho, por eso fue elegida este año como una de las anfitrionas de la gala, una de las más importantes de la industria de la moda. Lo que sí resulta novedoso es que haya logrado incorporar cuatro looks en uno solo: una idea que va acorde con la temática de esta edición 'Camp: Notes on Fashion', que responde a lo extravagante y antinatural.

Siguiendo esa línea, esta vez Gaga recurrió a uno de sus diseñadores favoritos, Brandon Maxwell. El creativo la acompañó durante su entrada a la alfombra rosa e hizo todos los cambios de vestuario con ella.

La magia empezó con un vestido fucsia muy voluminoso, de cuello alto, mangas abullonadas y cola larga. Con un lazo a la altura de la cintura y otro en el cabello a modo de tocado, la actriz representó una actitud muy tierna y lúdica, para luego cambiar ese diseño por un vestido negro de gran volumen.

El diseño llevaba falda estructurada y escote en forma de corazón. El tercer look regresó a la tonalidad principal en un vestido de escote corazón y muy ceñido al cuerpo.

Pero sin duda alguna el premio se lo llevó el look final: un conjunto de lencería en tono negro y con aplicaciones de pedrería y transparencias. Lo llevó con medias panties negras y botines de gran plataforma, los mismos que llevó en su look pre-MET Gala 2019.

¿Quieres conocer más detalles de los looks? Recorre la galería y descubre la transformación del (extravagante) look de Lady Gaga.