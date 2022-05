¡Black Lively hizo su entrada triunfal en el Met Gala 2022! La reconocida actriz y su esposo Ryan Reynolds, quienes son los coanfitriones de la gala, llegaron al importante evento para robarse las miradas, no solo por su presencia, sino por llevar impactantes looks. Lively fue quien llamó más la atención al lucirse con un vestido de la casa Versace.

La actriz se ha caracterizado por llevar looks de infarto en los MET Gala pasados y esta vez no fue la excepción, pues apareció con un vestido inspirado en la arquitectura de la ciudad de Nueva York. El vestido encorsetado de Lively estuvo lleno de bordados en tono oro rosa con ligeros destellos de turquesa. Además, complementó el look con guantes largos. En la cintura llevó un lazo XXL entrelazado, el cual se abrió y se convirtió en una extensa cola de color turquesa. ¡Toda una obra de arte!

“En lugar de mirar a la moda a la hora de encontrar las influencias del vestido, me fijé en la arquitectura de Nueva York”, comentó la actriz sobre los detalles de su look. Además, mencionó que el vestido base se inspiró en el famoso Empire State Building, el estampado de la falda azul en la constelación que hay en el techo de la Grand Central Terminal y la corona en la que porta la Estatua de la Libertad.

Definitivamente esta noche, el ‘dress code’ transportó a los presentes a finales del siglo XIX, a la época dorada de Nueva York. Dicha temática viene marcada por la exposición que inaugura estos días el MET Museum, In America: An Anthology of Fashion, y que lleva consigo un viaje en el tiempo a unas décadas muy prósperas para la Gran Manzana y la moda americana.