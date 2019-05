Miley Cyrus: sus looks en las últimas ediciones del MET Gala

- / -

En el 2015, la temática fue 'China: Through The Looking Glass', y Miley optó por arriesgar tiñendo su peinado 'pixie' de color azul. El vestido, de corte 'cut out' con púas, era de Alexander Wang, y parecía carecer de referencias chinas, como lo dictaba la temática de ese año. (Fotos: AFP)