Miley Cyrus vs. Britney Spears: ¿quién llevó mejor el traje de látex rojo?

Tan solo 24 horas después de su estreno, el nuevo videoclip de Miley Cyrus cuenta con más de 6 millones de vistas. El exitoso tema llamado 'Mother's Daughter', ha llamado la atención por su gran carga feminista, en la que se resaltan frases como ""no te metas con mi libertad", "soy libre" o "no soy un objeto". Un grito a favor de los derechos y libertad de la mujer.

La protesta se ha llevado a cabo con una estética muy de los años 2000 que, inevitablemente, nos traslada a los videoclips de la reina del momento: Britney Spears. En aquellos años, Spears tenía 18 años y su carrera estaba en plena ebullición. El clip de Cyrus nos remite a uno especial de la diva del pop: Oops!...I Did It Again. Y todo se debe al vestuario.

Para su nueva canción, la esposa del actor australiano, Liam Hermsworth, ha optado por un traje de látex rojo que ha llevado con botines altos, joyería plateada y lentes XL de la misma tonalidad. Un look muy similar al que llevó Spears en la citada canción, pero que esa vez combinó con zapatillas negras.

En cuanto al cabello, Miley lo ha llevado suelto con un estilo 'wet', mientras que Spears optó por un lacio extremo. ¿Y sobre el maquillaje? Cyrus ha lucido un maquillaje natural, dejando atrás la tendencia de sombras blanca- muy propia de los años 2000- que Britney usó en su videoclip.

Eso sí: la cantante de 'We Can't Stop' ha sumado al enterizo el toque de rebeldía e irreverencia que tanto la caracteriza optando por elementos extras como las pulseras plateadas y las correas del mismo tono.

Para ti, ¿quién lo llevó mejor?