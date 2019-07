Millie Bobby Brown lanza nueva colección con Converse inspirada en el mar

La tercera temporada de Stranger Things acaba de ser estrenada. Y con ello, el furor de todos los fanáticos de la serie ha vuelto a ponerse en marcha, incitando a distintas marcas a crear contenido con los protagonistas del éxito de Netflix. La más solicitada, por supuesto, Millie Bobby Brown.

La actriz de tan solo 15 años, que interpreta a Eleven en la serie, ha lanzado una colección con Converse: una serie de zapatillas inspiradas en el mar. Aunque aún no se sabe mucho de la línea, tenemos entendido que está basada en el amor de la joven por el océano, por lo que prioriza tonos pasteles como celeste, azul y blanco. Son 10 tonos en total. Además, juega con una serie de estampados como ballenas y delfines para completar la idea.

Lo mejor de todo es que el cliente podrá personalizar los detalles finales de sus propias zapatillas: como los cordones o el ojal.

La colección, llamada Millie By You, es unisex y está compuesta por zapatillas del modelo Chuck Taylor All Star. El lanzamiento será el próximo 11 de julio.