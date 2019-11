Millie Bobby Brown interpreta a ‘once’ en la serie ‘Stranger Things’ y gracias a ese papel ganó muchos seguidores. La joven actriz de 15 años con sus diversas actuaciones ha demostrado su gran talento en el mundo actoral, ya que ha participado en distintas series como películas. No solo ello, sino que en varias alfombras rojas luce su buen estilo. El 11 de noviembre asistió a la proyección de la temporada tres de la serie en Nueva York.

En el evento acudió con un look muy romántico y primaveral en color celeste pastel. El vestido tenía un escote en 'V' lleno de blondas y plisados en la parte del torso, lo cual generaban volumen en el traje. Asimismo, los estampados de florales en tonos rosados y verdes hacían que el look se vea muy juvenil. Complementó su ‘outfit’ con unas sandalias cerradas en color fucsia.

No fue hace mucho que cambió de look, ya que de un cabello corto y de color marrón pasó a una cabellera ondeada y larga de color rubio. El cambió fue definitivamente para bien, pues luce como una adolescente con un estilazo radiante. Su corta edad no es impedimento para crecer como empresaria, pues este año lanzó su nueva línea de maquillaje ‘Florence’ by Mills.

Asimismo, como toda una empresaria de cosméticos, llevó un maquillaje completamente natural, ya que optó por un labial rosa suave y toques de glitter en las mejillas. Para conocer más del espectacular ‘outfit’ de Millie Bobby Brown, recorre la galería que se encuentra al inicio de la nota.