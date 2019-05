Millie Bobby Brown sorprende con este look | FOTOS La joven actriz asistió al estreno de 'Godzilla: King of the Monsters' luciendo un estilismo que le aumentaba varios años de edad. Revisa todos los detalles de su look.

Recorre la galería y descubre el look de Millie Bobbi Brown durante el estreno del film 'Godzilla: King of the Monsters'. (Fotos: AFP)

La actriz de 15 años llevó un vestido de tono negro, con un hombro descubierto y de falda asimétrica. Un diseño de Oscar de la Renta. (Fotos: AFP)

El diseño llevaba un adorno de tul en un hombro y estampado de lunares dorados con relieve. (Fotos: AFP)

La falda era pomposa, lo que generaba volumen al diseño. La cola llevaba algunos centímetros de largo. (Fotos: AFP)

Para complementar el look, la actriz de 'Stranger Things' optó por un 'messy bun' con adornos dorados hecho por el estilista y peluquero, Adir Aberge. En cuanto al maquillaje, optó por sombras del mismo tono y labios nude. (Fotos: AFP)