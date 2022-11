7 / 11

¿Es posible sobrevivir a un verano sin vestidos? Claro que no. La frescura y comodidad de una prenda amplia, con volumen moderado y unas mangas interesantes no se compara con ninguna otra pieza. Ahora, si la llevas en una tonalidad distinta y arriesgada, más de una persona querrá copiarte el look. (Foto: Alejandra Rodriguez).