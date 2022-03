Ya sea de día o noche, las salidas con amigas son la oportunidad perfecta para destacar y lucir esos looks atrevidos que no sueles usar en el día a día. Saca tu 'bichota' interior con atuendos ceñidos que destaquen tu figura. Puedes atreverte con sets en colores vibrantes, crops de estilo 'cut out', pantalones 'flare' de cuero o latex, el cielo es el límite. Atrévete a probar atuendos que reflejen tu alegría y las energías positivas al rodearte de tus amigas. (Fotos: IG @carolinabraedt, IG @luanabarron)