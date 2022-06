La conocimos por su atelier nupcial y hoy expande su trabajo con una colección de “alta costura utilitaria”, en la que mezcla la calidad de la alta costura con lo ponible de la ropa prêt-à-porter. El primer resultado de este nuevo paso en la carrera de Angie Schlegel, es el “El amor va con todo”, una colección de más de 40 piezas- entre vestidos, blusas y sastres- que resaltan por el trabajo de bordado a mano y estampado original.

En una noche llena de emoción y moda, la modista presentó su nueva colección en un fashion film, hecho por el artista Rodrigo Dulanto, con el que logró alejarse de lo convencional de los desfiles de moda. En el clip, un grupo diverso de modelos desfiló las prendas de la línea mientras dejó entrever un mensaje entre los asistentes: la belleza es diversa; y el amor, también.

—Desde que llegaste a Perú, te enfocaste en diseñar vestidos de novia. ¿Cuándo y por qué decides lanzar una colección prêt-à-porter?

La idea nace durante la pandemia. Cuando el panorama no era favorable para nadie, mucho menos para quienes nos dedicamos al mundo de los eventos y las bodas, que fue lo primero en cancelarse y lo último en restablecerse. Así que pensando en qué podía hacer para salir adelante, se me ocurrió continuar con lo que mejor sabemos hacer: bordar a mano. La idea comenzó con incluir este bordado en prendas del día a día, que la gente esté buscando. Ahí lanzamos nuestra primera prenda: una casaca de jean bordada a mano. De ahí arrancó a todo. Hoy por hoy, tenemos una lista de espera de dos meses para encargar una casaca.

—El trabajo artesanal es uno de los lujos de la moda latinoamericana...

¡Exacto! Se trata de poner nuestro arte más accesible en el día a día. Aquí en Perú el bordado artesanal es un lujo, en Europa se desgarran por tener lo que tenemos aquí. De una manera, eso no puede quedar solo para un vestido que utilizas una vez. Qué bonito llevarlo todos los días en una casaca de jean, una blusa o un vestido. Eso buscamos con “El amor va con todo”.

—Hablemos un poco de esta nueva colección...

“El amor va con todo” es una colección que cuenta más o menos con 42 looks. Tenemos vestidos, camisas, mucho terno, mucho sastre, pantalones, sacos, abrigos...además, es la primera vez que he hecho mis propios diseños en estampados y sublimación de telas. Mucho bordado en hilo, en chompas de baby alpaca. El hilo conductor es el color, el concepto de la diversidad y el crafting.

—Además de la calidad y el trabajo artesanal, la colección lleva un poderoso mensaje detrás que está más vigente que nunca: la importancia de visibilizar la diversidad.

Sí, hace tiempo que quiero hablar de la diversidad a través de mi trabajo, pero no encontraba la forma. No quería hacer un rainbow washing [término que hace referencia a la apropiación y mercantilización de la comunidad LGBTQ+ con fines lucrativos]. Quería hacerlo desde un compromiso real. A la hora de hacer el casting de los modelos del video, buscamos distintos tipos de belleza, pero todos con la misma energía. Una de nuestras prendas tiene bordado “carne y hueso”, al final del día eso somos todos: carne y hueso. Y de eso se trata un poco. Soy madre, tengo dos hijos y quiero que nazcan en una sociedad justa en donde puedan amar a quien quieran amar. Y cuando uno ama, va con todo. No piensas y los das todo. De ahí nace el título también. Quería crear una historia de amor que hable también de diversidad.