Una fachada rosa de inspiración retro americana rompió con la monotonía de la cuadra 9 de la calle La Mar en Miraflores a finales de marzo del 2018. Se trataba de la primera flagship store de la peruana Jessica Butrich, un lugar mágico con el que la diseñadora soñaba desde que su marca homónima empezó a tener cada vez más clientes.

Aunque -sin duda- este fue uno de los grandes hitos conseguidos por la marca, con el tiempo el apellido Butrich sumaría más logros, consolidándose como un referente de la moda peruana a nivel internacional.

Hoy por hoy -17 años después del primer calzado que confeccionó- Jessica Butrich ha logrado que su marca cuente con presencia en Ecuador, Estados Unidos y España; acumulando más de 269 mil seguidores en redes sociales y calzando a estrellas como Thalía, que se ha declarado fanática de la marca (no por nada ha lucido diseños de la peruana en importantes eventos musicales y en las celebraciones por su cumpleaños el año pasado).

Este 2021, Jessica Butrich y su equipo han seguido acumulando momentos especiales, desde la presentación de la colección ‘Popurrí’ en el Costa Rica Fashion Week hasta el reciente anuncio de una colección colaborativa con Disney (de la cual brindará más detalles en redes sociales este martes 19 de octubre a las 7 pm hora Perú)

Para calentar motores, conversamos con la diseñadora sobre los retos detrás de la original marca, las sorpresas que se avecinan y el espíritu que busca sumar al estilo de sus clientas con cada uno de sus zapatos.

¡Cómo te sientes al haber cumplido 17 años con la marca!

Para mí es muy emocionante cumplir un año más con Butrich. Ha sido un mes increíble (setiembre), de eventos, activaciones, lanzamientos para celebrar. Estoy muy orgullosa de todos en mi equipo, de seguir creciendo juntos con la marca a pesar de los momentos complicados que nos ha tocado vivir con la pandemia. Estoy muy motivada.

Cientos de mujeres aman tus creaciones. ¿Cómo es la mujer que luce Butrich?

La mujer que luce Butrich es difícil de encasillar, en el sentido que no es un solo tipo de mujer. A mí me gusta pensar que usan Butrich las mujeres que aman nuestros zapatos. El estilo varía mucho, por edades, personalidades y gustos. Entonces creo que lo que tienen en común es que les gusta la marca, el trabajo delicado del zapato, la historia que hay detrás y todo lo que la marca significa más allá de solo un par de zapatos.

La Flagship Store es algo muy importante para la marca, un espacio especial. ¿Qué es lo que buscas transmitir a tus clientas apenas cruzan la puerta?

Cuando creamos la tienda, la idea era que las clientas sientan que están en un espacio de engreimiento para ellas. Tratamos de pensar en toda la experiencia en todos los sentidos. Visualmente, todo se tenía que ver hermoso, pero el olor también tenía que ser representativo de la marca. Lo mismo con el playlist que ponemos, va perfecto con la línea de Butrich. Queremos transmitir una experiencia completa, que los clientes quieran volver cada que puedan.

Además, la búsqueda del lugar perfecto fue algo complicada...

Cuando nos mudamos de Miguel Dasso a La Mar fue un proceso largo de búsqueda porque queríamos un espacio que pudiera volverse icónico. Quería algo que pudiera ser statement más allá del producto. Buscamos lugares por bastante tiempo hasta que encontramos este, que fue el ideal, porque se adecuaba muy bien a la idea de esquina rosada que tenía en mente.

Contabas también que incluso habían quienes visitaban la esquina como punto turístico

¡Si! Desde el inicio yo tenía esta idea de que la tienda tenía que ser un lugar casi casi turístico. Que por más que no quisieran venir a comprarse un par de zapatos, visitaran el lugar como un ‘best keep secret’ en Lima, que la gente se pase la voz como un punto que no puedes dejar de conocer si estás en la capital. Y bueno, antes de la pandemia si sucedía eso, que venían muchos turistas, paraban incluso buses con turistas para conocer y tomarse fotos. Ver eso materializado después de que lo soñamos tanto tiempo, fue increíble.

Este año sorprendiste con tu primera colección de panties, lanzaste más modelos de carteras y headpieces. ¿Qué cosas nuevas te animarías a hacer para la marca?

Los accesorios son mi pasión. Es lo que más me gusta diseñar. Y, en realidad, dentro del rubro accesorios siento que todavía hay todo un mundo por descubrir. Este año sacamos las panties rainbow, con cierto miedo a la acogida. Sin embargo, su lanzamiento fue un éxito. Entonces, es emocionante ver que estas ideas que a veces pueden parecer arriesgadas o locas, tienen mucha acogida. La idea es siempre innovar tanto en colecciones como en productos. Ahora para fin de año tenemos varias sorpresas, pensando en Navidad y regalos, que es una de nuestras épocas favoritas.

¿Qué otras sorpresas tienes preparadas para lo que resta del año?

Este fin de año tenemos varias cosas planeadas. En octubre tenemos una colección muy muy especial. No les puedo adelantar mucho porque a mi lo que me gusta es justamente sorprender a mis clientas, pero es una colección particularmente especial y cuando la vean entenderán por qué. Estamos cumpliendo un nuevo hito para la marca con esta presentación. Espero que la amen tanto como yo.

