El atelier de Nia Ruiz, firma peruana de diseño, es una parada más que recomendada si estás en búsqueda de un vestido o traje para ese evento especial que te tiene emocionada. Con experiencia en Fashion Styling y Dirección de Arte, la fundadora de la marca nos explica el significado detrás de “Prom Night”, el último lanzamiento de su marca que integra elementos de glamour, rudeza y el desenfreno propio de los años 70′s hasta los 90′s.

Lourdez Carrasco, diseñadora y creadora de la marca —además de publicista y marketera— estableció este proyecto que lleva poco más de 5 años operando bajo la premisa de brindar a las mujeres una opción que se preocupe por estilizar su figura, y a la vez, orientarlas para encontrar el mejor color y silueta de acuerdo a su personalidad y tipo de cuerpo. Así, únicamente con previa cita, recibe a las clientas en su atelier ubicado en el distrito de Miraflores.

Foto: Nia Ruiz

Colección “Prom Night”

Según comenta la diseñadora y madre de familia, en esta nueva colección creó las piezas junto a adolescentes —quienes son el público objetivo de la línea—. “Junto a ellas vives la experimentación y el atreverse a cosas nuevas. Nuestras clientas más jóvenes suelen jugar con colores, cortes y texturas y llegan a nosotros buscando destacarse entre todas. Tienen ídolos muy diferentes y mucho más claros su referentes de moda, lo que amplia mucho más el plano de creación de cada pieza”.

Como cumpliendo un sueño, la diseñadora de Nia Ruiz —nombre que eligió pensando en el de su hija— plasmó su pasión por las cantantes de rock femeninas en este lanzamiento juvenil que se logró desarrollar durante 4 meses.

“Admiro mucho el ‘girl power’ de las diosas del rock y no encontré mejor forma de rendirles tributo que con creaciones inspiradas en cada una de ellas, incluso nombrando cada pieza en homenaje a estrellas de la música como Blondie, Cher, Janis Joplin, Alanis Morrisette, Fiona Apple, Shirley Manson, Courtney Love, entre otras. Cada vestido, tela y diseño de bordado tiene una historia y me encanta que esté reflejado en artistas que he admirado toda mi vida”.

Foto: Nia Ruiz

Brillos y encajes: las nuevas tendencias en vestidos

La paleta de colores y los materiales de los trajes que dan vida a “Prom Night” están muy alineados a las tendencias vistas en la Semana de la Moda Primavera-Verano 2023: tejidos metálicos, satín, encajes y transparencias son la insignia de esta colección que se construyó con música de fondo.

Los flecos, texturas, bordados y detalles surgieron como resultado de varias noches de observar videos, fotografías y libros de música que amo coleccionar. Siento que nunca es tan complicado armar un vestido cuando tienes un súper equipo detrás de esto. Con muchas de ellas llevo trabajando años y compenetrando cada proyecto hasta el final. El hecho que cada integrante se destaque en su área nos permite seguir creando sin límites”, explica.

Atrás quedaron los vestidos convencionales y ahora los brillos, texturas, bordados y cortes en su máxima expresión son los protagonistas. A través de sus redes sociales, la firma de alta costura ha venido revelando ciertas piezas y el nivel de detalle es evidente. Cada vestido creado en esta colección consiste en un diseño único por lo que sólo existe una talla y color por modelo. De hecho, algunas siluetas han servido de inspiración para crear trajes personalizados para las clientas que llegan al atelier, siempre bajo la premisa de no repetir ni copiar el diseño de forma literal.

Fotos: Nia Ruiz

Un toque de rebeldía y glam son los elementos en los que se basa Nia Ruiz para mantenerse fuera del foco de lo clásico. Esto conversa con el concepto artístico que se desarrolló para la campaña de lanzamiento en el que se muestra un contraste entre lo elegante y el desenfreno innato de la etapa juvenil. “La idea visual llegó a aterrizarse en plena investigación de estilos, al ver un videoclip de la banda Hole —liderada por Courtney Love— conformada mayoritariamente por mujeres. Me pareció muy ‘cool’ como ellas podían verse glamorosas y con tanta actitud llevando vestidos pero sin perder toda la onda grunge característica de la banda” , indica Lourdez Carrasco.

Foto: Nia Ruiz

En la alta costura, el universo de siluetas es cada vez más amplio y con ello, el presupuesto destinado a un vestido de noche también lo es. “Los precios dependen del tipo de bordado a mano, telas o trabajo en diseño y creación que este implique”. Con vestidos cortos, conjuntos de dos piezas y escotes completamente bordados, es difícil manejar un promedio de precios no tan amplio al tratarse de piezas tan diferentes y particulares.

Fotos: Nia Ruiz

Foto: Nia Ruiz