Un correo electrónico del equipo de moda de la icónica actriz Julia Fox fue suficiente para que la firma de moda Bondage Factory -creada por el comunicador audiovisual Rodrigo Cabrera- alcanzará el reconocimiento internacional. Esto sucedió en la previa a la temporada Primavera-Verano 2022 de la semana de la moda en Milán. Conversamos con el multifacético y ultra creativo talento peruano detrás del sello de moda sin género que viene causando sensación en redes sociales.

Nacido y criado en Cusco, Rodrigo Cabrera asegura que desde muy pequeño tuvo en claro que su pasión la encontraba en la moda. Rodeado de arte -gracias a su padre músico-, el joven de 28 años siempre se inclinó por la estética y los temas audiovisuales. Así fue que estudió la carrera de Comunicación audiovisual y en paralelo se fue adentrando en la industria que hoy en día domina. Cumplió su sueño de producir su propia marca -desde el diseño hasta los recursos visuales- y ahora vive uno de sus mejores momentos tras vestir a un referente de la cultura pop actual.

El set lencero hecho en Perú que llegó a Milan Fashion Week

“La comunicación fue muy orgánica. Nos contactó desde Nueva York Briana Andalore, la estilista de Julia Fox. Ella ya tenía clara la prenda que quería que vista Julia y se trataba de nuestro set de cuero naranja, parte de la colección ‘Skin Couture’ que se lanzó este año” , cuenta Cabrera.

Fotos: Bondage Factory

El atuendo consiste de un conjunto naranja de lencería trabajado en cuero auténtico con aplicaciones de acero inoxidable. El denominado ‘Orange Bondage Set’ está disponible en la tienda online de la firma local y destaca por la capacidad de ajustarse a diferentes tallas y géneros.

“De hecho, nos pidieron que enviemos las piezas con anticipación para que Julia Fox las pueda lucir en Milán. Y así fue. se envió el courier a Nueva York, esperamos unos días y finalmente Julia vistió nuestro look” , comenta emocionado el artista local. “Personas tan auténticas como ella proyectan mucho la esencia de la marca y como director creativo realmente me identifico con su personalidad y creo que está muy en sintonía con nuestra propuesta, explica.

El también director audiovisual, fotógrafo y DJ nos detalla que la exposición fue sumamente positiva y trascendental para su firma, ya que la actriz italiana-americana lució sus diseños en un evento de moda de talla mundial como lo es Milan Fashion Week. Pero el vínculo con la ex pareja del rapero Kanye West no quedó ahí. Julia Fox se encargó de repostear el look en su cuenta de Instagram y eso fue algo que el creativo cusqueño apreció mucho. “Fue un gesto muy bonito de su parte que etiquete a la marca y haya compartido distintas fotos donde se puede apreciar el set”.

El efecto Julia Fox

Tras este mega suceso para Bondage Factory -sello de moda que se estableció durante la pandemia del coronavirus- sus diseños de estética grunge y visión vanguardista han llegado a todo el mundo. “Lo interesante es que la marca ha llegado a peruanos que no necesariamente viven aquí ahora mismo. Muchos se han enterado que Julia vistió un diseño 100% peruano y nos contactaron por ese motivo, entonces creo que la repercusión que hemos generado es innegable” , explica el director creativo y fundador del sello local.

Así, los pedidos internacionales y propuestas de colaboración no se hicieron esperar. Si bien Rodrigo se sincera al decir “siempre he buscado hacer las cosas que me gustan sin pensar en que tan comerciales sean” , siempre es gratificante que tu negocio esté generando retorno económico.

La actriz -quien estuvo saliendo con el polémico rapero Kanye West durante unos meses- no le teme a los looks arriesgados. Ya sea con prendas de grandes casas de moda como Schiaparelli y Diesel, o apostando por diseñadores emergentes; la celebridad de 32 años es una de las que más apuesta por su estilo en la industria de Hollywood. (Fotos: Getty Images).

Un sello de moda sin género

“Mi arte lo desarrollo para que la gente lo entienda aunque nunca hayan visto algo similar. Especialmente ahora que el movimiento ‘sin género’ está tomando más importancia me parece importante mostrar estas propuestas”, detalla. “Siento que las nuevas generaciones están más desatadas respecto a lo que se considera femenino o masculino y precisamente es a eso a lo que apunta Bondage. Ser una marca totalmente sin género, sin edades, ni colores de piel. No hay un ‘role model’ a seguir. Es una marca para todos”.

Construir una propuesta fresca y disruptiva no es cosa sencilla en nuestro país. Sabemos que nuestra sociedad aún tiene muchos prejuicios que vencer y estereotipos que dejar en el pasado. Y como luchando contra la corriente, Rodrigo Cabrera se vale de su visión e intención por crear comunidad a través de la moda.