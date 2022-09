La caminata de Natalia Barrera al son de “Molino Molero” (en voz de la gran Susana Baca) marcaba el inicio de ‘Palpitar’, la vibrante propuesta de Amaro Casanova para esta temporada Primavera-Verano 2023. Inspirada en la resignificación de la cultura afroperuana, la colección estuvo protagonizada por los lunares (o polka dots), convirtiéndolos en el hilo conductor sobre la pasarela. Así, el creativo peruano dio inicio al primer día de Boutique Moda Perú, el desfile de moda peruana organizado por la Alianza de Diseñadores del Perú.

Natalia Barrera, modelo, publicista y creadora de contenido que revalora la afroperuanidad, fue la encargada de abrir el desfile del diseñador Amaro Casanova. Crédito: @Kikesanchez_photography / kikesanchezfotografia.com

Desde el hotel Hyatt Centric, Amaro Casanova deja en claro que sus procesos creativos casi siempre están basados en la nostalgia. Nostalgia que lo lleva al recuerdo e inevitablemente a su abuela. “En este caso (la colección) me traslada a un recuerdo específico de ir a buscar telas de lunares e intentar encontrar algo que sabía que no iba a encontrar porque no se trataba de un estampado comercial o atractivo, especialmente en nuestra cultura”, señala el talento peruano.

El clásico negro, el morado en un tono desaturado y distintas variaciones del color fucsia compusieron la paleta de colores de la colección 'Palpitar'.

De hecho, la situación narrada por Casanova no ha cambiado mucho en la actualidad. “A lo largo del tiempo, le hemos dado a este patrón (los lunares) un valor atribuido a la mofa o a la caricaturización cuando no tendría porqué ser así” , cuenta. Por mucho tiempo los lunares se han relacionado con las personas afrodescendientes y su cultura, limitando así el uso de este patrón en la industria de la moda local. De ahí que el modisto peruano decide presentar una colección completamente pensada en torno a los lunares.

Crédito: @Kikesanchez_photography / kikesanchezfotografia.com

“ La idea de ‘Palpitar’ es continuar con esta celebración emocional permanente en la cual yo siempre estoy involucrado” . A pesar de haber estado delicado de salud a mediados de este año, Amaro Casanova vuelve a crear piezas envueltas en color y elegancia. Con textiles como la gasa y el crepé, la apuesta de diseño que cuestiona la asociación de los lunares con la danza del festejo, contó con terminaciones y siluetas muy bien logradas. Los estilos iban desde enterizos, faldas plisadas largas hasta minifaldas con estructura. “Para mí la intención de generar volumen siempre es importante porque es parte de mi formación como arquitecto. Alcanzar el volumen en movimiento es algo que en arquitectura no se da y es especial en el diseño de modas”, explica.

El sentido de celebración está explícito en cada prenda. Izqda: un top a modo de pañuelo se complementa con el patrón protagonista de la colección presentado en una falda de cintura alta y corte fluido en A. Dcha.: el vestido ideal para verano es uno de lunares y de silueta relajada. Crédito: @Kikesanchez_photography

Hablando de diseño, Amaro reconoce que una de sus combinaciones favoritas las encuentra en el coral y el magenta. Precisamente, son esos los tonos que adornan las piezas de ‘Palpitar’. Cinturones, lazos y calzado llevan dichos colores que funcionan como el símbolo perfecto de celebración. Con la compañía de tonos habano y violeta oscuro, la colección encuentra el equilibrio entre lo festivo y elegante, contraste que fue celebrado entre aplausos al ritmo de la producción musical de Snarky Puppy, Susana Baca y Charlie Hunter.

El factor de variedad estuvo presente en los distintos escotes de cada traje. Terminaciones profundas en el cuello, siluetas asimétricas, aberturas en la espalda y el estilo palabra de honor fueron las elecciones del diseñador peruano. Sobre pasarela, también sorprendieron dos propuestas masculinas, público con el que Amaro Casanova trabaja prendas a medida y bajo pedido. “En esta colección, hemos intentado incluir (de una manera muy fresca) un par de atuendos para hombres. Mostramos dos camisas de lino con shorts en shantung de seda que hacen todo más lúdico sin dejar de ser usable” , comenta Casanova desde el cocktail organizado tras el desfile.

La propuesta masculina llegó a través de prendas cotidianas como shorts en seda y camisas fluidas de lino.

Sobre su involucramiento con las bodas

Para la edición anterior de Boutique Moda Perú, Amaro diseñó su colección ‘Reencuentro’ en función a trajes de boda para el público femenino y hasta el día de hoy, es evidente que su pasión por las novias se mantiene. “El universo de novias es algo en lo que siempre queremos explorar. Una de nuestras unidades de negocio y experimentación es trabajar junto a novias y novios buscando la manera de involucrarnos con ellos más allá de sus looks” , comenta emocionado. Así, a finales de abril, Amaro Casanova lanzó oficialmente su servicio AMARO Bodas & Novios, propuesta con la que busca unificar todo el universo detrás de la planificación de una boda.