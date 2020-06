Todas las formas de amar que existen ya no caben en el diccionario. En el Mes del Orgullo de la comunidad LGBTIQ, Reebok hizo oficial un modelo de zapatillas que utiliza los colores símbolo -el arco iris- para llevarlas siempre al andar. Bajo la campaña “Todos los tipos de amor” (All Types of Love), esta idea es una carta de amor para nuestros amigos, familiares y comunidad LGBTQ+.

Esta colección ofrece un espectro de combinaciones de colores para todos, ya que la gente elige expresar su apoyo y orgullo de diferentes maneras. La iniciativa se ve reflejada en las zapatillas más icónicas de la marca como el Classic Leather, Club C 85 e Instapump Fury, así como una gama completa de prendas.

“La inclusión es el núcleo del espíritu de Reebok, y estamos muy orgullosos de arrojar luz sobre las personas que continúan empujando los límites con una creatividad audaz, una pasión intrépida y perspectivas únicas”, dice Matt Blonder, Global Head of Marketing, Brand Management & Digital Commerce de Reebok.

¿Cuándo y cómo se pueden conseguir en el Perú? La campaña a nivel mundial se lanzó este 22 de junio y ya se pueden pedir on line a través de www.reebok.pe.

EL DATO:

El viernes 28 de junio se realizará la visita mediada “Conoce tus derechos con Susel Paredes”, enfocada en la vulneración de derechos LGTBIQ+ durante el periodo de violencia. También se presentará la obra “Silenciados” como parte del Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad (FIAED). Las actividades inician desde las 7:00 p.m. Conoce los detalles del evento aquí.





