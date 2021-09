Uno de los looks más esperados de la MET Gala 2021 fue sin duda el de la joven estrella Billie Eilish. Muy distinto a lo que suele llevar, la cantante apostó esta vez por un sensual vestido Oscar de la Renta, que realzó su figura con el mejor espíritu del Old Hollywood e hizo recordar a muchos los looks de gala llevados por Marilyn Monroe a mediados de los años 50.

Delicadamente confeccionado en tul tono melocotón, con escote off the shoulder y un hermoso final sellado por una falda voluminosa, el outfit de Billie Eilish se posiciona -sin duda- entre los mejores de la noche.

Según Vogue, Fernando Garcia and Laura Kim -actuales directores creativos de la casa Oscar de la Renta- la inspiración detrás del vestido ha sido influenciado por diversos íconos del cine de oro de Hollywood, entre los que destacan la ya mencionada Monroe y Grace Kelly.

Sin embargo -y aunque es un hecho que el look ha sido sorprendente- lo que ha logrado la ‘elección’ de Eilish por esta casa de diseño es aún más espectacular. Según información del New York Times, la cantante de 19 años accedió a lucir el vestido en la MET Gala 2021 solo si una importante condición se cumplía: Oscar de la Renta tendría que terminar con la venta de pieles animales en colecciones futuras .

La premisa, fue confirmada por Eilish horas más tarde, mediante un post de Instagram en el que agradeció la decisión de los directores creativos y el equipo completo de la casa de diseño, además de precisar que está “muy agradecida de que la hayan escuchado y se hayan sumado al cambio por un impacto más positivo para los animales, el planeta y el medio ambiente”.

