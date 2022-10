Unboxing Valentino es el título que lleva la última colección de Primavera-Verano 2023 presentada por el diseñador de moda italiano Pierpaolo Piccioli en París. Si bien destacaron las siluetas propias de la firma, el uso del logo (la V de Valentino) en nuevos formatos y la armoniosa transición de colores a lo largo del desfile; hubo una situación que llamó la atención —y no de forma positiva.

El domingo pasado, celebridades, actrices y estrellas de la moda eran testigos de uno de los shows más esperados de la semana de la moda en París y de la temporada en general. La cita para Unboxing Valentino se dio en el majestuoso Le Carreau du Temple, un antiguo mercado de ropa que se distingue por su estilo industrial y la estructura de vidrio y metal que cubre el espacio.

Allí, todo transcurría con normalidad. Se iban presentando uno a uno los looks en la pasarela que inició con una cuota de neutralidad en las piezas. Algunos tropezones fueron evidentes en la transmisión en vivo desde Francia pero nada sumamente grave. Hasta que llegó el look 18 y con este, unos segundos de incomodidad, angustia y preocupación por el bienestar de la modelo que llevaba una sudadera oversized cubierta de brillantes, medias a juego y unos stilettos que —a primera vista— no debían causar mayores problemas al caminar.

Al inicio de su recorrido por la pasarela que tenía múltiples giros, todo iba bien. Fue tras unos cinco segundos aproximadamente que se hizo muy notorio el esfuerzo que realizaba la modelo para mantener el paso y no detener el show. Analizando el video —y los múltiples TikToks que ya se han vuelto virales— podemos notar que el calzado no era para nada estable ni tenía el soporte adecuado para recorrer una considerable distancia.

Estos tacones en punta, sujetados únicamente por dos cintas alrededor del tobillo fueron los culpables de este desagradable y peligroso momento vivido por la modelo de origen africano y que posiblemente le haya causado algún tipo de lesión.

Incluso, gracias a la grabación de uno de los asistentes a este exclusivo desfile, se pudo ver de cerca la desesperación de la joven, sentimiento que la llevó a detenerse por un momento y pedir ayuda a una de las invitadas entre el público.

Estos sucesos —que lamentablemente se repiten durante las principales semanas de la moda— es necesario cuestionar si el uso de determinados accesorios tiene tal nivel de relevancia que es necesario poner por encima la seguridad de las modelos que los llevan. En este caso en concreto, se critica la situación ya que a pesar de los múltiples ensayos y la revisión de prendas, no se logró preveer este hecho que pudo terminar en un verdadero accidente.

Ahora, muchos usuarios cuestionan si se trata de un error real de vestuario o un tema de marketing. ¿Será posible?