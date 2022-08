4 / 6

La funcionalidad y cuota de estilo que aportarán a tus looks harán que las ames. Hablamos de las botas altas que son ideales para no pasar frío. Ya sea en estilo 'western', 'chunky' o ceñidas a la pantorrilla; esta variación de calzado te ayudará a levantar cualquier look y mantenerte abrigada. En esta temporada también ha surgido una nueva tendencia que implica a las botas y se trata de los 'jeans boots'. Esto consiste en utilizar una pieza de denim sobre las botas para aportar volumen y textura. También encontrarás las botas con peluche o felpa que sí bien son una propuesta arriesgada, harán que tu look destaque. (Fotos: IG @bellahadid | @emrata).