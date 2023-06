Arequipa se vistió de gala para ser la sede de la segunda edición del desfile de modas “ARI-QUE-PAY”. Un show con fines benéficos que reunió a prestigiosas marcas peruanas y reconocidos diseñadores de moda. Entre ellos, la influencer Daniela Nuñez Dodero, quien por primera vez presentó su marca fuera de lima, The Velvet Secret, precisamente en un desfile en Arequipa. En exclusiva, la también diseñadora de moda nos cuenta algunos detalles sobre la mágica noche que se vivió en el centro histórico de la ciudad.

El pasado 17 de junio, los clásicos ambientes del Claustro Mayor de la Universidad Nacional San Agustín se llenaron de glamour para celebrar la segunda edición de “ARI-QUE-PAY”, un desfile de moda benéfico organizado por la asociación sin fines de lucro Stella Maris (filial Arequipa-Puno), presidida por la señora Nina Casanova de Devincensi y conformada por las esposas de los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú que en esta ocasión buscaban recaudar fondos para ampliar la calidad de los servicios médicos de la Sanidad de la Comandancia de la Tercera Zona Naval y la Capitanía de Puerto de Puno.

Algunos de los diseños de la nueva colección "Dark Paradise" de The Velvet Secret. (Fotos: Renzo Cipolla)

Teniendo como epicentro a un lugar de alto prestigio y una estética barroca sin igual, marcas y diseñadores de la región y de Lima se unieron para presentar sus más recientes colecciones de moda. Entre los participantes más esperados estuvo Yirko Sivirich, reconocido diseñador iqueño que por primera vez mostró completa su última colección de temporada. También participaron las reconocidas marcas nacionales Anntarah, Dushka, Sol Alpaca y Patapampa. Así mismo, The Velvet Secret , la marca de la diseñadora e influencer Daniela Nuñez Dodero, hizo su debut sobre la pasarela arequipeña nada menos que con su más reciente colección otoño invierno 2023, “Dark Paradise” , una extensión conceptual de su predecesora temporada de primavera-verano, “Paradise”.

Fiel al vibrante y distinguible sello de la marca, The Velvet Secret by Daniela Nuñez Dodero presentó en el desfile una completa colección de prendas que ‘celebran la libertad de ser’, en palabras de la diseñadora. Piezas compuestas por siluetas que se amoldan al cuerpo femenino, cristales, lentejuelas, seda, tul y más materiales atemporales con los que se puede crear looks especialmente hechos para brillar. “Creando una dualidad entre la luz y la sombra, la elegancia y el atrevimiento”, destaca Daniela.

Algunos de los looks en el backstage del desfile en Arequipa. (Fotos: Victor Lluncor)

Y aunque es la segunda vez que The Velvet Secret se presenta en un desfile de moda, es la primera vez que lo hace fuera de Lima, siendo además una marca relativamente joven que nació en plena pandemia (2021). En una memorable ciudad como Arequipa, al lado de diseñadores que admira (como Yirko Sivirich), con el equipo de modelos de Arequipa y Lima que viajaron junto a la marca (como Janet Leyva y Maple Sam) y con una gran fuerza de apoyo por parte de su comunidad de seguidores arequipeños; Daniela Nuñez Dodero se mostró agradecida por la oportunidad de conquistar nuevas espacios para lograr establecer a TVS como una marca comercial de moda. “ ¡Muy emocionada y agradecida por la oportunidad! Realmente fue hermoso. ¡Las emociones estaban a flor de piel! Ver a tanta gente que fue a ver el show, conocer a mi comunidad arequipeña, el cariño se sintió full! ”, destacó.

Siendo uno de los desfiles de moda más importantes en Arequipa, cabe resaltar que además de promover la industria y la descentralización de la moda peruana; “ARI-QUE-PAY” persigue un fin 100% benéfico. Iniciativa que terminó por conquistar a diseñadores peruanos como Daniela, dispuestos a participar en eventos de moda que tengan un trasfondo de ayuda social. “Cuando me invitaron a participar fue todo un privilegio que no podía dejar pasar!”, señaló.