Míloli, marca dirigida por Milagros Olivares, siempre se ha caracterizado por la celebración del color y de la creatividad que llevamos en los pies. Por ello, la semana pasada realizó una pequeña celebración con motivo de los 6 años de vida de esta marca de diseño de autor que ha logrado conquistar a todas las peruanas e incluso, traspasado fronteras en México, Ecuador, Chile e incluso Estados Unidos y Colombia.

CONOCE MÁS: La exitosa marca de zapatos peruana que comparte un curioso detalle con Christian Louboutin

Para la ocasión, se configuró el relanzamiento de uno de los modelos más icónicos de la marca: el modelo ENU, bajo la premisa de adaptarlo a la variedad de mujeres que hoy en día forman parte del gran equipo que ha consolidado al exitoso emprendimiento.

Este taco icónico fue presentado en distintos tonos como el rosa, dorado y formatos como ballerinas, kitten heels y una variedad de tacos que permitirán a todas disfrutar de la belleza de su marroquinería en una pieza de calidad y sobre todo única.

Cabe resaltar que cada modelo de la marca es realizado a pedido, ya que el trabajo artesanal es uno de los pilares de su creadora y de este proyecto. “Trabajamos con un taller increíble desde hace ya varios años”, comenta Milagro Olivares, directora creativa. “Damos trabajo a mujeres emprendedoras que nos inspiran a seguir adelante con este lindo sueño que empezó a tomar forma año tras año”.

Además, si bien los zapatos son de cuero; la empresa de Olivares trata de reducir el impacto ambiental que tiene esta al mínimo. “Dentro de lo que podemos, no fabricamos nada más que los pedidos para no generar residuos o mermas que no se puedan utilizar”, concluye.

-Calzado con propósito-

Durante la cuarentena total muchos de los talleres de zapatería cerraron y dejaron a sus trabajadores en la calle. Sin embargo, Míloli ha sabido afrontar las complicaciones con el mismo equipo de artesanos zapateros sin dejar a nadie de lado.

Y es que a pesar de sentir el impacto comercial de la coyuntura, han priorizado el trabajo de sus colaboradores, que dan vida a la marca. Además, se han organizado con las medidas necesarias para apoyarse y cuidar cada detalle de la cadena de suministro, para ser sostenibles en las prácticas laborales.



VIDEO RECOMENDADO:

Crearon su marca de zapatos y le metieron punche. Ahora tienen dos locales y aconsejan a los emprendedores que contraten gente que sume null