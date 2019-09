Moschino realizó una colección inspirada en Pablo Picasso | FOTOS

El desfile de primavera-verano 2020 de Moschino que se realizó en la semana de la moda en Milán fue todo un espectáculo de arte. Se sabe que Jeremy Scott es el director creativo de la marca y que en todas sus propuestas muestra su toque vanguardista y colorido. Esta vez, el diseñador se inspiró en el pintor y escultor español Pablo Picasso, tanto en sus obras como en el género de música del flamenco.

En la cuenta oficial de Moschino se puede apreciar parte de la colección. Los vestidos son de gran volumen y de originales formas, pero también con siluetas similares a las vestimentas de los toreros, arlequines y trajes de flamenca. Cabe resaltar, que en la pasarela estuvieron presentes figuras como Bella y Gigi Hadid, Kaia Gerber y Stella Maxwell.

Picasso tiene varias obras reconocidas mundialmente. Sus cuadros más representativos como el retrato de Dora Maar, Chica frente a un espejo, Las señoritas de Aviñón, Corrida se lograron representar en la pasarela. El artista, fue caracterizado por ser el mayor representante del cubismo, lo que quiere decir que en su trabajo realizaba la descomposición de la realidad en figuras geométricas, algo que se puede apreciar en varias de las prendas del desfile.

Además, no faltó en el desfile la música de la española Rosalía, canciones como 'Malamente' y 'De aquí no sales', se escucharon mientras las modelos desfilaban en sus trajes vanguardistas. La cantante española no es ajena a los diseños de Jeremy Scott, pues utilizó un traje del diseñador en el video 'Fucking money man'.



Conoce las inolvidables postales del desfile de Moschino en Milan Fashion Week en la galería que se encuentra al inicio de esta nota.