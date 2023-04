Considerada por muchos como una de las modelos peruanas con más alcance internacional, Natalie Vértiz nunca desaprovechó las diversas oportunidades que tuvo para continuar creciendo profesionalmente tanto fuera como dentro del Perú. Tras convertirse en mamá, se volvió conductora, embajadora de diversas marcas e incluso directora de su propio concurso de modelos, Model of The Year. Con tal brillante trayectoria en su haber, la ex Miss Perú decidió volver a una de sus más grandes pasiones: el modelaje de pasarela. A la velocidad de la luz, hizo sus maletas y viajó a Barcelona para hacer su triunfal regreso al lado de Rosa Clará, una reconocida marca española de moda nupcial.

En los últimos meses vimos a Natalie Vértiz codearse con las más renombradas marcas, diseñadores, entre otras personalidades famosas alrededor del globo. Fue asidua invitada a diversos desfiles de moda e incluso formó parte de importantes eventos que iban desde campañas y fiestas de celebración al lado de Carolina Herrera hasta entrevistas a memorables actores como Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Con tantos éxitos en su camino, la directora de Model of The Year decidió dar otro paso en grande al aceptar regresar al modelaje sobre las pasarelas. “Buenos Días Barcelona! 🤍💚💚🤍 emocionada a mil de estar en esta ciudad hermosa por primera vez!”, dijo Natalie Vértiz en una publicación de Instagram a su llegada a tierras españolas, viaje que hizo para regresar a los desfiles de moda como modelo invitada de Rosa Clará para la Semana de la Moda Nupcial de Barcelona .

“He sido invitada a desfilar en el desfile de @rosa_clara @rosaclaraperu y les voy a estar mostrando todos los detalles por aquí! La ilusión que siento por estar en una pasarela nuevamente es grandísima! ”, contó en el mensaje que acompañó con una serie de fotos donde mostraba el primer look de streetstyle que llevó en las calles de la ciudad española que visita por primera vez.

Cabe recordar que aunque corta, la carrera de Natalie Vértiz en el modelaje de pasarela fue exitosa. Desfiló en diversas pasarelas y Semanas de la Moda en ciudades como Bogotá y Miami antes de la pandemia. Trayectoria que entró en pausa luego de que volviera a convertirse en mamá, conductora de televisión, empresaria y demás etiquetas profesionales en el rubro que fueron acaparando su tiempo en los últimos años.