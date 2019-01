Netflix: 8 películas para inspirarte en la moda de los años 90

- / -

"Pulp Fiction" (1994). No hay duda que el look bicromático de Mia Wallace ha pasado a la historia. Y es que parece que no hay nadie mejor que ella para llevar una clásica blusa blanca con pantalón de sastre color negro. Además de ello, su look de corte 'grunge' y 'femme fatale' marcó un antes y un después en el mundo de la moda. (Foto: Difusión)