Viajar te da la posibilidad de abrirte a nuevas culturas, conocer lugares inolvidables, enriquecerte de paisajes únicos y también te hace conocer mucho más de ti mismo, sacar lo mejor en cuanto a ideas y hallar la inspiración para grandes obras. Eso lo sabe muy bien el diseñador peruano Noe Bernacelli quien ama salir de su zona de confort, volverse una “persona más sensible” y hacer volar su imaginación y arte para volcar lo mejor en una prenda. Hoy su mente ya está en proceso creativo plasmando en dibujos lo que será su primera colección en alta costura totalmente inspirada en Perú y Cusco es el lugar elegido para enriquecerla.

Con 11 años inmerso en la moda y presentando sus propuestas en las mejores pasarelas del mundo, está dispuesto a “llevar el concepto andino a algo muy sofisticado que no se haya visto hasta ahora y poder mostrarlo en el exterior”.

“Amo mi país y amo sus regiones, la variedad cultural que tenemos es increíble y trato de viajar a distintas provincias y conocer más del Perú. Amo Cusco y sé que puede sonar trillado pero quiero mostrarlo en la próxima colección de invierno del 2021, porque nosotros nos adelantamos y ya la estoy pensando. Por segunda vez en mi vida me voy a inspirar en Perú porque siempre la inspiración ha venido de viajes más del extranjero. Quiero dedicarla a la serranía, a la cultura andina y estoy en este proceso de estudiar, buscar, investigar, para que sea una colección bien cuajada, bien bonita, coherente, que es lo que siempre busco en las colecciones y que resuma mi amor por Perú”, narró en exclusiva a El Comercio.

Noe Bernacelli tiene claro que los colores característicos de esta ciudad no pueden faltar, pero hay algo que lo ha enamorado y será el gran protagonista: el tupu. Un accesorio en forma de alfiler o prendedor usado por las mujeres del antiguo Perú con el fin de sujetar las mantas y mostrarse con distintivos. Era un infaltable en la élite indígena y aparece en los dibujos del cronista Guamán Poma.

“Los detalles es lo que más me impacta de nuestra cultura andina. El tupu es algo que siempre me ha encantado cuando voy a Cusco. Es tan lindo, raro, yo que me pongo brazaletes y accesorios solo pienso en negro, fucsia y un tupu. Es lo que tengo en mente para la próxima colección”, contó con una gran sonrisa de solo imaginar cómo lucirán sus prendas de alta costura de invierno que espera mostrar en “la Semana de la Moda de Los Ángeles o París, pues gracias a Dios recibimos muchas propuestas cada año y sí quiero llevar el concepto andino a algo muy sofisticado que no se haya visto hasta ahora y poder mostrarlo afuera”.

En 2019, el diseñador presentó su colección Primavera/ Verano en el Lif Week, inspirada en la selva peruana. (Foto: Archivo personal Noe Bernacelli)

Arte llevado en el cuerpo

Noe Bernacelli, quien para su colección ‘Lupuna’ Primavera Verano 2020 de la línea prêt-à-porter de su marca se inspiró en la Amazonía tras un viaje a Iquitos y trasladó la mística de la selva al clóset de hombres y mujeres, tiene en claro que conocer nuevos lugares le permite “ser una persona mucho más sensible” y “dejar de ser un diseñador y pasar a ser el espectador y artista” que plasmará en un diseño todo lo que lo impresionó.

Y es que para él la alta costura es pasión y la mejor vía para expresar el arte. En sus diseños abundan elementos como encajes y cuidadosos bordados. Sus vestidos son de infinita delicadeza así le tome más horas de trabajo y esfuerzo y, aunque es consciente que “ahora se ha ido perdiendo el amor por los detalles, por hacer las piezas a mano y desde cero”, enfatiza que a pesar del auge del ‘fast fashion’ y la producción en masa, nada podrá igualar el placer de trabajar a mano cada pieza.

“Es la que me permite volar más, crear más y jugar a proponer cosas totalmente distintas. La alta costura es hablar de arte dentro de la moda, trabajar muchísimo en cada pieza, es promover la parte artesanal y artística de la moda y mi misión como diseñador es promover la moda, mi punto de vista y ser alguien que pueda motivar a nuevas generaciones”, agregó.

Noe Bernacelli formó parte de la primera edición de ‘Fashion Euphoria’ organizado por el instituto MAD de Moda & Diseño junto a la diseñadora Annaïss Yucra. Ambos hablaron de su trayectoria, cómo entraron a competir en el mercado internacional y las lecciones más importantes que han aprendido para ser exitosos en este rubro tan competitivo. La charla estuvo orientada a jóvenes interesados en la carrera de Diseño de Moda.