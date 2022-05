Durante varios años, las celebraciones frente al mar o bajo una cálida luz natural han sido de las preferidas –y más solicitadas– por las comprometidas. Ahora, por diferentes motivos (tiempos, reservas, prioridades económicas, etc), las bodas invernales se están instalando con fuerza en el ámbito nupcial. Y es que también están las novias quienes simplemente no son fanáticas del sol o no toleran lo que trae consigo organizar una boda en pleno verano. Con tantos detalles a tener en cuenta, no es una sorpresa que la elección o diseño del vestido sea lo que se lleve casi el 100% de atención pues, para las novias, es el símbolo que las representará en su día soñado. Ya nos encontramos experimentando temperaturas de hasta 11 °C y ante ello, te traemos cinco consejos precisos para elegir tu vestido de novia en esta temporada. Toma nota.

1. Las texturas serán tus mejores aliadas

Para no pasar frío, puedes optar por materiales abrigadores como el tweed, el satén, el terciopelo, las plumas o la lana. Estas opciones funcionarán mucho mejor si tomas la decisión de trabajar tu vestido de la mano de un diseñador, ya que así tendrás mayor poder de decisión. Y si decides comprar un vestido ready-to-wear, asegúrate de estar enamorada –y abrigada– con el traje que elijas.

@inesmartinalcalde

2. Aprovecha la temperatura para elevar tu look

Así como amamos el invierno por la infinidad de posibilidades que nos brinda para potenciar nuestros looks a través de distintas capas de ropa; lo mismo sucede en la moda nupcial. En las últimas temporadas, se ha popularizado el uso de abrigos de piel, capas, kimonos y boleros que van a juego con el atuendo de la novia. Además, llevar guantes con delicados decorados, estolas voluminosas o lazos extra grandes , se han convertido en el recurso más chic para las bodas de invierno. Y los accesorios en el cabello no pueden faltar. Ya sea un larguísimo velo, un tocado especial o una diadema deslumbrante, los adornos en la cabeza le darán el toque final a tu atuendo de novia.

3. El secreto está en las mangas

Más allá del tipo de corte que tenga el vestido, el estilo elegido para adornar los brazos y la parte superior de la figura de la novia será fundamental. Los tipos de mangas cada vez van aumentando pero algunas opciones infalibles son las de tipo globo, las mangas largas, las de tipo tulipán, las clásicas francesas, las abullonadas , entre otras más. Al diseño de las mangas se le suma la ornamentación que estas puedan tener. Por ejemplo, estas pueden estar trabajadas en textiles sedosos o transparentes , llevar mucho volumen a través de telas con estructura o lucir un aspecto brillante gracias a cristales, pedrería o encajes luminosos.

@inesmartinalcalde

4. Existe un mundo más allá del blanco

Ya pasamos la época en la que el matrimonio era únicamente simbolizado por el color blanco. Hoy en día, las novias no se dejan llevar de manera estricta por las tradiciones que nos han acompañado durante largos años. Existen tonos igual de elegantes y sofisticados que el típico blanco. Algunas de las paletas que hemos visto en novias durante los últimos años son el rosa empolvado, el perla, el gris claro, el lila, el celeste bebé , y muchos más.

@rosaclara

5. Apuesta por siluetas singulares

Siluetas a elegir hay muchas. Lo importante aquí es sentir plena comodidad y seguridad en ti misma. La referencia del vestido de princesa quedó atrás y hoy nos emociona saber que la silueta perfecta para el traje de novia no existe. Todo depende de la personalidad, los gustos, la emoción y lo que se desea transmitir. Desde trajes de dos piezas, conjuntos de top y falda, vestidos de largo midi y largos metros de colas; el atuendo ideal será aquel el que llene tu corazón.