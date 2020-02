Margot Robbie sorprende cada vez que pisa una alfombra roja. Hace unos días, destacaba con un increíble vestido de plumas negras durante la premiere de la cinta “Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn”, y en esta oportunidad ha tomado protagonismo en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020 con un vestido ‘recuperado’ de la maison francesa Chanel.

Se trata de una tenida que pertenecía a colecciones pasadas de la casa de moda, un vestido negro de claros guiños al estilo clásico y victoriano. El escote corazón con ligeros fruncidos y detalles de pedrería maxi, son algunos de los detalles que más llamaron la atención. Además, la actriz supo cómo modelar las mangas abullonadas de tul transparente de su traje, girando en la red carpet mientras sonreía a los paparazzis.

Otro de los momentos que más destacaron los fans en redes sociales tras su paso por la alfombra roja fue la divertida complicidad de Robbie con el actor Timothée Chalamet, recordado por su participación en cintas como “Call me by your name” y “Little Women”.

