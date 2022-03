1 / 11

Tras la gala de la 94.ª edición de los Premios Oscar 2022, viene el evento más esperado por los amantes de la moda: el after party. Estrellas de Hollywood y ‘socialités’ llenaron de glamour la alfombra roja del Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, escogido por la revista internacional “Vanity Fair” para la celebración. Descubre cuáles fueron los mejores looks de las celebridades en esta ineludible gala. (Fotos: IG @fashionspaceofficial, AFP)