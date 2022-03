Will Smith llegó a los premios Oscar a sorprender. El exitoso actor no solo se llevó a casa el premio en la categoría Mejor actor gracias a su trabajo en “King Richard”; también se convirtió en tendencia en redes sociales tras el altercado junto a Chris Rock. Más allá de lo sucedido, el actor y su esposa Jada Pinkett Smith arrasaron sobre la alfombra roja de la gala con los looks elegidos para la noche. Aquí los detalles.

A los premios de la Academia, la pareja- que es una de las más queridas de Hollywood- apareció más elegante que nunca. Will Smith llevó un traje de corte clásico firmado por la casa Dolce & Gabbana. Jada, por su parte, deslumbró con un diseño de Jean Paul Gaultier; un vestido esmeralda encorsetaa y con falda voluminosa con volantes. Un look que no paseo desapercibido por ningún asistente (y menos por los fanáticos en las redes sociales).

Para complementar el look, Jada lució un maquillaje natural en tonos tierra que resaltó con un delineador inferior en tono verde. Siguiendo las tendencias dosmileras, llevó los labios con mucho brillo. En cuanto a las joyas, lució piezas en clave XL en tono plateado de la firma G Jewels y tacones con plataforma firmados por Jimmy Choo.

Como se sabe, la actriz sufre de alopecia, una condición que se caracteriza por la pérdida anormal de cabello. Lo dijo por primera vez en el 2018 en el programa que conducía junto a su familia, y este domingo apareció en la alfombra roja de la gala luciendo su cabello rapado. Un look que lleva hace un tiempo y resulta inspirador para muchísimas mujeres que la siguen.