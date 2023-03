En la última edición de los Premios Oscar, la magia de la glamorosa noche más importante de la industria del cine se vio teñida por diversas controversias. Este 2023, para su 95.ª edición viene renovada con un inesperado cambio que rompe con una de las tradiciones más fashionistas de la gala: la alfombra roja.

Además de premiar a lo mejor del cine, la tradicional caminata para llegar al Dolby Theater (recinto donde se celebra desde su apertura en el 2001) es uno de los momentos más esperados tanto por las estrellas como los fanáticos de la gala. Y es que siendo una de las noches más memorables del año para el sector cinematográfico, es prácticamente una tradición que las celebridades se enfunden en sus más glamorosos atuendos para celebrarlo.

Muchas cosas pueden haber cambiado a lo largo de las últimas ediciones de la ceremonia, pero no la tradicional alfombra roja. Es por eso que muchos se llenaron de asombro tras recibir la noticia de que esta 95.ª edición de los Premios Oscar cambiará el rojo por el champagne. Así es, este 12 de marzo del 2023 veremos a las celebridades y artistas desfilar por una impoluta y sofisticada alfombra champagne .

(Foto: Getty Images)

Hasta el momento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no se ha pronunciado respecto a este cambio que rompe con una de las más queridas y glamorosas tradiciones de la gala. Sin embargo, muchos aseguran que el cambio tiene un trasfondo que invita a la renovación de la perspectiva que se tiene sobre ella.

Uno de ellos es Jimmy Kimmel , el popular cómico estadounidense que este año regresa a conducir los Premios Oscar (como lo hizo anteriormente en las ediciones del 2017 y 2018). Esta fue su divertida explicación: “La gente ha estado preguntando, ‘¿Habrá algún problema este año? ¿Habrá violencia este año?’ Y ciertamente esperamos que no”, bromeó en referencia al polémico episodio de la edición del 2022 donde Will Smith golpeó al entonces presentador Chris Rock. “Pero si la hay, creo que la decisión de ir con una alfombra color champán en lugar de una alfombra roja muestra cuán seguros estamos de que no se derramará sangre”, agregó con sarcasmo.

El controversial momento se viralizó a nivel mundial y opacó el resto de la noche de premios; por lo que este año la organización de la gala formó un comité de crisis para prevenir cualquier evento similar que pueda volver a teñir de escándalos y polémica a la glamorosa gala.

Según lo planeado, los Premios Oscar 2023 serán este 12 de marzo y serán transmitidos en vivo desde el Dolby Theatre ubicado en el corazón de Hollywood. En Latinoamérica podrá ser visto a través de la señal de cable de TNT y por streaming a través de HBO Max.