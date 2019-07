Perlas: reinas de la temporada para decorar ganchos, aretes y accesorios que complementan tu look

Coco Chanel no podía dejar de usar collares y aretes de perlas. Sus fastuosos accesorios se robaban las miradas y eran símbolo de su sofisticación y elegancia al vestir, algo que todas querían imitar, no por nada integró la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. La moda que impuso la diseñadora francesa y fundadora de la marca Chanel sobrevivió al paso de los años y hoy es una tendencia que ha retornado con más fuerza que nunca.

De seguro has visto en redes sociales como Instagram que diversas personalidades y, sobre todo chicas de poco más de 20 años, han empezado a sentir una fiebre por los ganchos de cabello, los mismos que decoran sus atuendos diarios y que lo más probable es que usaste cuando eras niña y tu mamá no te dejaba salir a la fiesta de tus amigas sin ellos.

Pues en pleno 2019 se han apoderado del ‘street style’ y más aún si llevan perlas, algo que sabe muy bien Sandra Sevil, diseñadora y directora de la marca de joyería Sophie Crown, quien no duda en calificarlas como “las reinas de la temporada”.

“Los accesorios te permiten darle una onda diferente a la misma ropa que usas siempre. Esta nueva colección está llena de brillo, perlas y color. Hay gachos, acrílicos, cadenas y piezas con frases llenas de brillo como ‘Love’ o ‘Happy’. Los ganchos están muy en tendencia y tenemos tríos en forma de rombos, palitos y en tamaños distintos que puedes usar a la vez. Las perlas también están en aretes y argollas tejidas con cristales”, contó en entrevista con El Comercio.

En cuanto a esta nueva propuesta, Sandra Sevil agregó que para la temporada de invierno se usará mucho el dorado así como colores más cálidos. El acrílico también cobra importancia en aretes gruesos y grandes pues no pesan ni resultan incómodos.

Pulseras y anillos delgaditos marcan la tendencia a la que se suman perlas y brillos. (Foto: Instagram Sophie Crown / @kikesanchez_photography) Pulseras y anillos delgaditos marcan la tendencia a la que se suman perlas y brillos. (Foto: Instagram Sophie Crown / @kikesanchez_photography)

Mujer más segura gracias a los accesorios



Desde que abrió Sophie Crown hace casi siete años, la diseñadora tenía en mente una única idea: dar brillo a la mujer y que se anime a usar aquello que jamás imaginó ponerse porque dudaba que le fuera a quedar bien.



“Queremos sacar de la cabeza el ‘no puedo’ o el ‘no creo que me quede bien’ por ciertas características del cuerpo. La verdad es que sí puedes porque no hay reglas para usar lo que te gusta, ese es el ADN de la marca. Ahora es gigantesca la diferencia de cómo las chicas buscan algo, van con sus amigas y les preguntan si les queda bien. Noto un cambio súper rico para empoderarnos unas a otras y no querer brillar solas, sino todas juntas. Esto es un cambio en las mujeres”, agregó Sandra Sevil quien sabe que el empoderamiento es uno de los pilares del éxito de su empresa, pues así motiva a más peruanas a arriesgar y romper las ‘reglas’ de lo que se debe o no usar.

Arriesgarse para encontrar el mejor look



En la búsqueda del accesorio ideal también está permitido ponerse todo aquello que nos guste por más que sintamos que no va con nuestra estatura, contextura o color de piel. Para la moda no hay reglas, pero sí códigos de ‘styling’ como los que se siguen en la oficina.



“Hay muchas chicas que se arriesgan y están disfrutando de no seguir reglas pero sí tips como por ejemplo el no usar mucho brillo o accesorios con escarcha para ir al trabajo. Para un almuerzo o reunión de día queda genial un maxi arete con un blazer de un solo color o blusa elegante. También una argolla sin brillo. Si lo que quieres es algo para la noche, los accesorios con estrellas quedan lindos con una casaca de cuero. Los artes con tejidos van muy bien para vestidos con flores o de un solo color para usarse en matrimonios en el campo. Las vinchas también están muy de moda y tenemos en colores mostaza, guinda, ocre y negro para usarlas con maxi arete o aretes de perla y crear divertidas propuestas para tu día a día”, comentó .

Sandra Sevil participó en la charla ‘Cómo logré convertir mi pasión en Sophie Crown’ dictada en el Instituto de Moda & Diseño (MAD) donde brindó tips de cómo sobresalir en el mundo de la moda a jóvenes que estudian o quieren especializarse y así crear su propia marca en la carrera profesional de Diseño de Modas que se inicia este 19 de agosto.